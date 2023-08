Si par extraordinaire il venait à l’idée de Georges Brassens d’être un contemporain et de chanter «Hécatombe» – où il décrit avec délices un massacre de gendarmes au marché de Brive-la-Gaillarde et s’exclame: «Moi j’bichais car je les adore/Sous la forme de macchabées» –, je n’ose imaginer les débats qu’il susciterait sur les chaînes en continu: appel insupportable au meurtre, violence antirépublicaine inouïe, expression d’une haine «décivilisatrice», que sais-je encore? À l’époque, ça faisait moins de bruit: on le privait d’ORTF.

Aujourd’hui, c’est la polémique autour du rappeur Médine qui échauffe les esprits. À la détestation de la droite qui lui reproche la violence de ses textes engagés (de la même manière qu’autrefois elle exécrait Renaud) s’ajoute la suspicion d’un tweet antisémite.

Derrière cette polémique, fondée ou pas, s’ouvre une salutaire opportunité pour la gauche d’aborder un débat qu’elle peine à affronter: l’antisémitisme d’une partie de la population musulmane des banlieues. Déclaré ou larvé. Plutôt que de refuser de le voir en se voilant la face, est-il possible d’en parler, de l’objectiver et d’en comprendre les ressorts pour le combattre, sans tomber dans la stigmatisation?

C’est le pari de la secrétaire générale du parti écologiste, Marine Tondelier, qui assume de l’inviter aux Journées d’été des écologistes, le 24 août au Havre. Le rappeur Médine est à ses yeux une personnalité légitime qui vit et exprime avec passion les révoltes de sa communauté, mais aussi une personnalité libre et sensible qui pourrait sortir le débat de ses ornières politiques.

Le pari est osé, démesuré peut-être pour un artiste dont ce n’est pas le rôle et qui a certainement plus à y perdre qu’à y gagner. Mais c’est l’espoir singulier de cette bruyante polémique.

