Le changement climatique inquiète de plus en plus la population suisse. Le sondage du «Temps» publié ce lundi le place même au premier rang des craintes pour le pays, au terme d’un été marqué par de violents épisodes caniculaires et tempétueux.

Cela dit, combien de ces citoyens inquiets accepteraient sans rechigner de passer à la caisse chaque fois qu’ils entrent dans une grande ville suisse en voiture? À Londres, métropole pionnière en matière de péage urbain, les conducteurs des véhicules les plus polluants doivent payer l’équivalent de 14 francs pour pénétrer dans la ville. Chez les automobilistes, la grogne s’amplifie alors que la mesure s’étend.

«Tout le monde s’accorde à dire qu’il faut agir, mais beaucoup râlent dès que les mesures envisagées viennent chatouiller leur porte-monnaie.»

Le paradoxe a été maintes fois observé face à l’enjeu climatique et environnemental: tout le monde s’accorde à dire qu’il faut agir, mais beaucoup râlent dès que les mesures envisagées viennent chatouiller leur porte-monnaie. L’enquête d’opinion du «Temps» le souligne: 21% des personnes interrogées citent les impôts et les taxes parmi leurs trois principales préoccupations.

C’est ce qui avait coulé la loi sur le CO 2 il y a deux ans. Elle contenait, souvenez-vous, quelques innovations culpabilisantes, comme une taxe sur les billets d’avion. Le Conseil fédéral en a tiré la leçon: la nouvelle version, prévue pour 2025, ne contient rien de tel. Elle mise plutôt, comme la loi sur le climat acceptée dans les urnes en juin, sur des investissements destinés à réduire notre dépendance aux énergies fossiles.

Pas sûr, dès lors, que l’introduction de péages urbains soit une option payante en Suisse. La Berne fédérale étudie quelques projets pour fluidifier et dépolluer le trafic, mais parle prudemment de nouvelle tarification de la mobilité. En Suisse, inciter fonctionne mieux que punir avec des taxes.

Patrick Monay est rédacteur en chef adjoint de la rédaction Tamedia. Il dirige la rubrique Suisse depuis 2018, après y avoir couvert l'actualité des cantons romands dès 2012. Né et domicilié en Valais, il est entré en l'an 2000 à la rédaction locale de 24heures, où il a travaillé sur la Riviera et dans le Chablais. Plus d'infos @PatrickMonay

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.