Célébration à Bienne – La prochaine exposition nationale au centre de la fête du jubilé Expo.02 célébrera ses vingt ans le 14 mai. L’association des Anciens d’Expo.02 présentera les projets pour la future édition qui pourrait se dérouler en 2027.

La structure du nuage d'Expo.02 d’Yverdon vue depuis le lac en 2003. (Photo d’archives) KEYSTONE/SANDRO CAMPARDO

L’Expo.02, qui avait attiré des millions de visiteurs dans la région des Trois-Lacs, fêtera son vingtième anniversaire le 14 mai. Conformément aux objectifs de l’association des Anciens d’Expo.02, cette célébration à Bienne sera l’occasion de présenter les différents projets pour la future exposition nationale qui pourrait avoir lieu en 2027.

Tous les 25 ans environ, une exposition nationale est organisée pour présenter un arrêt sur image de la Suisse dans les domaines de la culture, de la politique et de l’économie. La première a eu lieu à Zurich en 1883 et la dernière il y a 20 ans dans la région des Trois-Lacs à Bienne, Neuchâtel, Yverdon et Morat.

Prochaine exposition

À ce jour, il existe quatre projets pour la 7e exposition nationale. Svizra27 est une exposition nationale du nord-ouest de la Suisse soutenue par les cantons d’Argovie, de Soleure, du Jura et des deux Bâle. Nexpo est lui le projet des dix plus grandes villes de Suisse.

Muntagna est un projet des cantons alpins du Valais, de Berne, des Grisons, d’Uri et du Tessin, dont le déroulement s’étalerait sur plusieurs années. Quant au projet X27, il est axé sur l’innovation et porté par un groupement de personnes.

Le «Monolithe» à Morat en 2003. (Photo d’archives) KEYSTONE/YOSHIKO KUSANO

Souvenirs de l’Expo.02

Expo.02 trouvera également sa place lors de ces festivités. Les invités pourront voyager dans le passé avec des présentations de films et des interventions d’acteurs de la manifestation, relève l’association des Anciens d’Expo.02.

«Je me réjouis de retrouver de nombreuses personnes qui se sont engagées lors de l’Expo.02. La fête servira de coup d’envoi pour une nouvelle exposition nationale», souligne le conseiller aux Etats et ancien maire de Bienne Hans Stöckli, cité dans un communiqué.

Pour le coordinateur des festivités Ralph Ammann, cette fête sera un grand point de rencontre de tous les anciens, une sorte de réunion de famille d’Expo.02. Les invités auront l’occasion d’échanger leurs expériences.

Attraction spectaculaire

Du 15 mai au 20 octobre 2002, quelque 10,3 millions d’entrées ont été enregistrées sur les quatre arteplages, situés sur les rives des lacs de Neuchâtel, de Bienne et de Morat, ainsi que sur l’arteplage mobile du Jura. La région des Trois-Lacs a aussi accueilli 39 expositions durant les 159 jours de la manifestation.

Expo.02 a donné un coup de fouet à l’économie locale, et un coup de jeune aux localités hôtes, notamment à Bienne. Ses 4,2 millions de visiteurs se souviennent d’une architecture emballante et d’une infrastructure éphémère. Mais d’autres n’avaient pas manqué de critiquer son coût: 1,6 milliard de francs.

ATS

