Le chef prend sa retraite – Edgard Bovier va quitter le Lausanne Palace mais ne s’arrêtera pas Le chef à la cuisine méditerranéenne va prendre sa retraite. Mais il rebondit à Rougemont. David Moginier

Edgard Bovier ne servira plus sa cuisine à Lausanne après le 27 juin. DR

Il a gardé cet air juvénile que relevait sa cuisine aux senteurs méditerranéennes. Et pourtant, Edgard Bovier est atteint par la limite d’âge. Le 27 juin prochain, il fera son dernier service dans sa Table d’Edgard, qui vient de rouvrir après le confinement, et qu’il aura mené à un 18/20 au «Gault&Millau» et à une étoile Michelin. La direction du palace lausannois a ainsi pris congé du chef d’origine valaisanne, fils d’une longue lignée de restaurateurs, qui dirige ses cuisines depuis seize ans. Sa soeur et sa nièce dirigent toujours le restaurant familiale de Saint-Léonard (VS), alors que son frère Jacques fait des merveilles à la Sitterie, à Sion.