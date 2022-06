Encre bleue – Écrivons sur le mur de Laconnex À Laconnex, une habitante écrit chaque semaine une maxime à la craie sur le mur de sa maison. Une pratique inspirante. Opinion Julie

La boulangerie-pâtisserie dans le village de Laconnex Commune de Laconnex

C’est une phrase sur un mur, qui change toutes les semaines ou presque, et qui donne la patate aux passants. Dans le village de Laconnex, on ne peut pas la rater. Elle est écrite à la craie sur un tableau noir accroché à une vieille maison à côté de la boulangerie. «Le mot court est plus long que le mot long. C’est dingue, non?» La citation, signée Geluck, a fait sourire une habitante, qui m’a appelée pour raconter la sympathique habitude de sa voisine d’écrire une maxime, un mot d’esprit ou «une pensée qui fait réfléchir» sur le mur de sa maison. «Absolument superbe», qualifie cette habitante, ravie de ce clin d’œil offert au voisinage.

Outre le message, c’est aussi la forme qui plaît. Écrire à la main est en voie de disparition. Et sur une ardoise et à la craie, encore plus. Comme un fantôme du XXe siècle, venu rappeler aux habitants d’une époque ultra-connectée qu’il charrie bien plus d’émotions qu’un mot lu sur un écran. De mémoire, mon informatrice de Laconnex me cite le message de la semaine d’avant, «Toute personne que vous avez rencontrée aurait déjà vécu plusieurs vies», mais ne se souvient plus de qui il était. Car chaque phrase écrite à la craie cite dûment son auteur.

Même si la littérature regorge de bons mots d’écrivains connus, je gage que les Genevois savent aussi s’improviser philosophes. Lançons un petit concours: qui aurait une phrase rigolote ou profonde pour l’écrivaine sur ardoise de Laconnex? Je me porte garante de lui transmettre les trois meilleures maximes d’ici fin juin. Si elle les juge bonnes à son tour, libre à elle de les écrire sur son mur. Allez, je me lance: «En chaque jeune sommeille un vieux, et en chaque vieux, un jeune s’est endormi.» À vous maintenant. Julie@tdg.ch , ou missives manuscrites à la rédaction.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.