JO 2022 - Écrire l’histoire à l’encre de Chine 

Comme avant Sotchi ou PyeongChang, il y a ceux qui ne veulent pas entendre parler de ce simulacre et qui vont cette fois-ci boycotter ces JO sans neige, sans public et sans émotion. Si on doit respecter leur choix, il y a aussi tous les autres, fous de sport, qui entre les inquiétudes du Covid et les tensions politiques ont besoin de ce bol d’oxygène, peu importe ce qui se cache derrière. Beaucoup d’entre eux préfèrent ne voir que la magie de cet événement et la flamme de l’espoir dans ce monde complètement fou qui vit masqué et dans le flou.

Abo Reportage aux Jeux olympiques À Pékin, c’est petites bulles et grand décalage JO 2022 Découvrez les «pronos» suisses de nos envoyés spéciaux Les Jeux aiment se bercer d’illusions mais aussi de belles images. Comme ce bobeur sud-coréen tenant la main d’une hockeyeuse de Corée du Sud lors de la cérémonie de clôture il y a quatre ans. C’est certainement une vision naïve et une comédie bien orchestrée, comme ce vol de colombes chargé de symboles dans ce stade olympique ce soir-là. Mais il a fait du bien à beaucoup de monde dans un pays qui en avait besoin. C’est le cas tous les quatre ans.

«Aux Jeux, on apprécie surtout les sportifs en or qui ont marqué l’histoire.»

Aux Jeux, on apprécie surtout les sportifs en or qui ont marqué l’histoire. Personne n’a oublié ce sourire ravageur de Simon Ammann à Salt Lake City, avec sa cape et son look de Harry Potter. Ni le triomphe de Dario Cologna il y a quatre ans à PyeongChang après sa quatrième médaille d’or. Alors que ces deux grands champions s’apprêtent à tirer leur révérence durant cette quinzaine, que faut-il attendre de nos Suisses quatre ans après leur récolte de quinze médailles (record égalé)?

Si la neige, le vent et la chance sont de leur côté, il peut y en avoir tout autant, voire un peu plus. Surtout avec un Marco Odermatt aussi fort actuellement. Le skieur nidwaldien peut entrer à son tour dans la légende. Peu importe que ses exploits soient écrits à l’encre de Chine et à huis clos.

Christian Maillard est journaliste à Sport-Center depuis 2018. Polyvalent, il couvre notamment les matches de hockey et des courses de ski alpin. Il a reçu le Prix Pierre Chany en 2001 récompensant un article sur le Tour de France. Auparavant, il a travaillé 3 ans à La Côte, 23 ans au Matin et 5 ans à La Tribune de Genève. Plus d'infos @ChrisMa18247696

