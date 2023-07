Sortie en famille à Genève – Écrevisses et folklore suisse à Pregny-Chambésy La 16e édition du Pregny Alp Festival, c’est ce samedi 5 août. L’occasion, aussi, de découvrir un biotope original… Xavier Lafargue

Ambiance festive assurée au Pregny Alp Festival (ici des sonneurs de cloches en 2015). GEORGES CABRERA

Les festivités du 1er Août à peine achevées, le folklore suisse sera à nouveau à l’honneur ce samedi 5 août à Pregny-Chambésy. La petite commune de la Rive droite accueille en effet la 16e édition du PAF. Trois lettres pleines de punch pour désigner le Pregny Alp Festival.

«Plusieurs groupes suisses, et notamment genevois, seront de la partie de 11 h à 23 h.»

Évidemment, il faut apprécier le yodel, le cor des Alpes ou encore l’accordéon schwytzois. Mais on peut aussi venir les découvrir dans une ambiance festive, d’autant que l’entrée est gratuite. Cela se passe sur le terrain jouxtant la mairie. Une aire qui vient d’être totalement remise à neuf par la Commune.

Yodleur japonais et terroir genevois

Plusieurs groupes suisses, et notamment genevois, seront de la partie de 11 h à 23 h. Ainsi qu’un étonnant yodleur d’origine japonaise: Taeko Ischi vit en Allemagne et ses clips font un tabac sur le web, annoncent les organisateurs du PAF.

L’affiche de la 16 e édition du PAF. DR

Lesquels ont, comme chaque année, mis les petits plats dans les grands. Côté restauration, des produits, liquides comme solides, qui sentent bon le terroir genevois. Côté animation, plusieurs stands dédiés aux objets d’inspiration helvétique. Les enfants sont aussi les bienvenus. Des tours à poney sont prévus, et ils auront l’occasion d’observer les animaux de la ferme pédagogique «Un air de campagne». Et puis, la nature se découvre aussi tout à côté…

Un bijou de petit bois

Baptisé «sentier des Écrevisses», un agréable cheminement piétonnier part en effet du terrain de jeu du PAF. Longeant des champs et un mince ruisseau çà et là bordé de roseaux, il descend vers le cœur de la commune jusqu’à un petit bois empli de fraîcheur. ça peut servir…

Ici se niche un bijou d’étang. Réaménagé et renaturé au début des années 90, l’étang des Écrevisses est un merveilleux biotope. Ouvrez vos yeux et vos oreilles: s’il n’y a plus de crustacés ici depuis belle lurette, vous distinguerez en revanche nombre d’oiseaux et d’insectes qui s’ébattent parmi une belle diversité d’espèces végétales. Et après cette parenthèse apaisante, si le cœur vous en dit, rien ne vous empêche de revenir faire la fête au PAF…

