Marché des changes – ÉconomieSuisse se montre résolument optimiste La Fédération des entreprises suisses se réjouit de la hausse du cours de l’euro, qui favorise nos exportations. Philippe Rodrik

Rudolf Minsch, économiste en chef à ÉconomieSuisse. KEYSTONE

Nous venons de vivre une semaine spectaculaire sur le marché des changes. Mercredi, l’euro se payait plus de 1,10 franc: à 1,1056 franc. Du jamais-vu depuis le 26 juillet 2019! Accessoirement, le franc a perdu 5% par rapport à l’euro en neuf mois. UBS n’y voit que «les traces d’un réajustement sur le marché des changes et des capitaux.» Rudolf Minsch, chef économiste d’ÉconomieSuisse, se montre pour sa part beaucoup plus enthousiaste. Entretien.

UBS estime que le franc devrait rester relativement fort au cours des deux prochaines années. N’y a-t-il décidément aucune raison de se réjouir des tendances récentes? Il y a certes des raisons de se réjouir. D’abord, la BNS (Banque nationale suisse) ne devra plus intervenir elle-même sur le marché des changes. Ensuite, les marges et la compétitivité de l’industrie suisse d’exportation augmentent. Autre raison non négligeable de se réjouir: la reprise de notre économie sera soutenue, du fait même de la croissance de l’économie mondiale. Celle-ci étant confirmée, en dépit de la pandémie de coronavirus. Cette croissance pourrait d’ailleurs dépasser les prévisions actuelles. Avant cela, rappelons tout de même qu’un euro en hausse de 5% en neuf mois, par rapport au franc, ne suffira pas à compenser la chute de la demande des produits de l’industrie suisse dans la crise en cours.