L'Ukraine va bénéficier d'un prêt du FMI

Le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé samedi avoir trouvé un accord de principe avec l'Ukraine en vue d'un prêt d'environ 5,5 milliards de dollars, pour relancer une économie en difficulté. Le prêt, prévu sur trois ans, doit encore être approuvé par la direction et les États membres du FMI.

Il dépend également de «la mise en oeuvre d'un ensemble d'actions préalables», dont le renforcement de l'indépendance de la justice et la lutte contre la corruption, a indiqué dans un communiqué la directrice générale du Fonds, Kristalina Georgieva, à l'issue d'une conversation téléphonique avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

I had very constructive call w/ #Ukraine president @ZelenskyyUa today. I commended him for impressive progress in advancing reforms & was pleased to note IMF Staff reached agreement w/authorities on a new program for 5.5 $billion, subject to Board approval https://t.co/76T2OWx5Xq