UBS prévoit une hausse du franc par rapport à l’euro

Le climat d’hostilité relative contre la Banque nationale suisse (BNS) et ses taux d’intérêt négatifs se confirme. En ce seul mois de septembre, les virulentes critiques de l’Association suisse des banquiers et de l’Association suisse des caisses de prévoyance s’ajoutent à celles de Credit Suisse jeudi dernier. Et ce vendredi, UBS contribue elle aussi à la remise en cause de la politique monétaire de la BNS. La première banque helvétique prévoit en effet un euro à 1,07 franc dans quelques mois, au lieu d’environ 1,09 franc actuellement.

L’expert vedette d’UBS sur le marché des changes, Thomas Flury, s’attend en plus à une fonte appréciable du cours du dollar par rapport au franc dans les prochains mois: d’environ 99 centimes actuellement à bientôt 95 centimes seulement. Le franc menace donc de se renforcer par rapport aux devises des deux marchés les plus importants pour les exportateurs suisses.

Ces prévisions s’ajoutent aux vives critiques contre le taux directeur de la BNS, fixé à -0,75% en janvier 2015 et confirmé il y a une semaine. Ce dispositif vise en effet à lutter contre le franc fort, alors que celui-ci serait sur le point de s’apprécier. L’ASB se permet en plus de le discréditer sévèrement: «Les taux d’intérêt négatifs causent des dommages structurels massifs dans l’économie du pays. »

Des taux encore plus négatifs à partir d'un euro à 1,05 franc

Cité par le site d’informations financières cash.ch, Thomas Flury signale en outre une érosion de la confiance dans la BNS, dissuadant les investissements en francs: «Une opinion prédomine en ce moment sur les marchés: la BNS s’est contentée la semaine dernière de préparer le terrain pour une nouvelle baisse des taux d’intérêt.» Rappelons qu’UBS elle-même ainsi que les banques Raiffeisen et J. Safra Sarasin annonçaient encore en août leur prévision d’un taux directeur de la BNS passant à -1%, ce mois-ci.

Du coup, une question agite tout particulièrement le marché des devises aujourd’hui: à partir de quel seuil la BNS osera-t-elle fixer son taux directeur en dessous de -0,75%? Une réponse se fait souvent entendre: à partir d’un euro à 1,05 franc. Une autre question commence à prendre de plus en plus de poids: jusqu’à quel point l’épargne pourra-t-elle être «taxée» pour espérer lutter contre le franc fort? Actuellement, l’euro tend à s’effriter à 1,084.