UBS écope d'une amende à Singapour

Singapour a infligé une amende de 11,2 millions de dollars singapouriens (8,1 millions de francs) au géant bancaire suisse UBS après une enquête qui a mis en évidence que des clients avaient été trompés sur le coût d'obligations et d'autres produits financiers.

Selon l'Autorité monétaire de Singapour (MAS), qui fait aussi office de régulateur, la banque a reconnu être coupable des actes commis par ses conseillers et a payé une amende.

«La conduite d'UBS via ses représentants est inacceptable et n'a pas de place dans une industrie des services financiers où la confiance et l'intégrité sont de la plus haute importance», a relevé Ong Chong Tee, directeur adjoint de la supervision financière de la MAS.

Soupçons de surcoûts

Les autorités ont considéré comme une circonstance atténuante le fait qu'UBS a compensé les clients touchés et a coopéré pendant l'enquête, a-t-il ajouté dans un communiqué publié jeudi.

Des soupçons de surcoûts imposés par des conseillers de clientèle d'UBS en 2016 à Hong Kong et Singapour avaient débouché sur une enquête de l'autorité financière de la cité-Etat.

Les conseillers n'avaient notamment pas mis au courant, ou partiellement, leurs clients de changements de prix et les ont surfacturé. L'amende correspond à des transactions illégales effectuées à partir de 2014 sur des comptes gérés à Singapour.

Cette semaine, la banque suisse, première banque privée au monde, a aussi été condamnée à une amende de 46 millions d'euros par les autorités financières de Hong Kong pour avoir surfacturé des clients pendant près d'une décennie. (ats/nxp)