Uber va supprimer 400 emplois

Uber a indiqué lundi supprimer 400 emplois dans son département marketing, soit un tiers des personnels de ce service, afin de réduire les coûts. Fin mars, Uber avait indiqué employer 24'494 personnes à travers le monde, dont un peu plus de 1200 dans le marketing.

L'annonce a été faite dans un document interne, par le PDG Dara Khosrowshahi et la directrice du marketing Jill Hazelbaker. Le «New York Times» a été le premier média à faire état de ces coupes.

