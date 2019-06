Trump espère un accord commercial «historique»

Le président américain Donald Trump s'est dit samedi prêt à un accord commercial «historique» avec la Chine, au début d'une rencontre très attendue avec son homologue chinois Xi Jinping en marge du sommet du G20.

«Ce serait historique si nous pouvions arriver à un accord commercial équitable», a lancé Donald Trump depuis Osaka. «Nous y sommes totalement ouverts». «Je pense que cela va être une rencontre très productive», a-t-il encore dit, insistant longuement sur ses très bonnes relations avec Xi Jinping, qui, a-t-il assuré, est devenu «un ami».

