La transition verte coûte très cher à Daimler Benz

Les absents du Salon

Si Mercedes-Benz sera bel et bien présent au prochain Salon de l’auto de Genève, début mars, avec plusieurs nouveautés en magasin, plusieurs marques renoncent à faire le déplacement. Parmi les grandes absentes, Peugeot et Citroën. Mais le groupe PSA sera tout de même présent avec la marque DS. Un peu comme Volvo, absent depuis l’an passé, mais qui garde un pied dans la manifestation avec la Polestar hybrid plug-in. D’autres marques font l’impasse sur cette édition, comme Nissan, empêtrée dans les suites de l’affaire Carlos Ghosn, Lamborghini, Maserati, qui devrait organiser un événement propre en mai pour présenter son nouveau modèle, Mitsubishi et Subaru. Elles viennent allonger la liste des marques qui avaient brillé par leur absence l’an dernier déjà, comme Land Rover, Ford, Jaguar, Opel (qui appartient à PSA), SsangYong, Tesla, Mini et l’Indien Tata Motors. «Par contre, d’autres font un retour remarqué, comme Hyundai par exemple, souligne le directeur du Salon Olivier Rihs. En tout, 17 marques manquent à l’appel, ce qui ne représente que 25% du volume des voitures vendues en Suisse.»



À signaler aussi une belle présence des constructeurs et équipementiers chinois, dont la fidélité aux grandes foires automobiles est à géométrie variable. Aiways, qui avait présenté son SUV électrique en 2019, sera à nouveau là pour son lancement sur le marché européen. Signalons aussi Changan Automobile, Apex, de Hong Kong, qui annonce une «super car», ainsi

que VMax, Qingdao Sentury Tire et Globber dans l’espace GIMS Tech. «Comme leur marché se contracte, les constructeurs chinois tentent de gagner des parts en Europe», observe Olivier Rihs. Les organisateurs se croisent les doigts, mais tout laisse à penser jusqu’ici qu’ils seront bien là, malgré le coronavirus et les liaisons aériennes

incertaines. «En tout cas, les stands et le matériel sont déjà arrivés», rassure Olivier Rihs.



Ivan Radja