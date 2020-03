Les taux d’intérêt négatifs menacent de s’alourdir

L’épargne pourrait bientôt dégoûter tout le monde. Les épargnants eux-mêmes, certes, mais aussi les banques, les caisses de pension et une foule d’assureurs. La Banque nationale suisse (BNS) risque en effet d’alourdir les taux d’intérêt négatifs sur les avoirs à vue, placés sur des comptes de virement. Et peut-être déjà avant la fin de ce mois! Le régime passerait de -0,75%, instauré en janvier 2015, à -1%.

Non! L’institut d’émission ne le confirme pas. Mais les indices se multiplient. Comme l’explique Maxime Botteron lui-même, économiste de Credit Suisse: «Alors que les banques centrales tendent globalement à assouplir leur politique monétaire, nous prévoyons maintenant que la BNS passe à un taux directeur de -1% entre avril et juin.» L’expert n’exclut cependant pas des circonstances favorisant une accélération du processus.

«Si la Banque centrale européenne (BCE) en vient à réduire ses propres taux de 20points de base jeudi, la BNS aura fort probablement besoin de suivre cet exemple, en passant elle-même à -1%. Soit immédiatement après l’annonce de la BCE, le 12 mars, soit une semaine plus tard», estime Maxime Botteron. Les 12 et 19 mars demeurent il est vrai les dates officielles pour d’éventuels ajustements de politique monétaire, décidés par les deux banques centrales. Dans un contexte d’épidémie de coronavirus, rappelons-le, si propice aux inquiétudes et à la recherche de valeurs refuges. Donc à la demande de francs.

À ce sujet, cette semaine a justement commencé comme une véritable alerte. Lundi, l’euro ne se payait guère plus de 1,05 franc. Du jamais-vu depuis le premier trimestre 2015, juste après l’abandon du cours plancher de l’euro par rapport au franc, instauré le 6 septembre 2011. La BNS pourrait dès lors apparaître très tentée d’ajouter à ses achats massifs de devises étrangères un taux d’intérêt encore plus négatif, afin de lutter contre le franc fort.

D’autant que la BNS s’avère très contrôlée lors de ses interventions sur le marché des changes. Après l’en avoir retirée, en mai 2019, Washington a remis le mois dernier la Suisse sur sa liste d’États sous surveillance, du fait de soupçons de manipulations de monnaie. «À notre avis, les moyens d’intervention de la BNS s’avèrent limités, tant que les autorités américaines maintiennent la Suisse sur cette liste», nous confiait le mois dernier Thomas Flury, expert en devises d’UBS.

Arme contre le franc fort

Le président du directoire de la BNS, Thomas Jordan, rappelle en outre volontiers qu’un taux d’intérêt négatif sert non seulement d’arme contre le franc fort, mais aussi contre les dérives déflationnistes. L’économiste de Credit Suisse insiste d’ailleurs sur les tendances du moment: «Nous nous attendons à une sérieuse correction des prévisions d’inflation de la BNS vers le bas, du fait de la chute des cours du brut. Si ceux-ci ne repartent pas à la hausse, la BNS pourrait abaisser sa prévision d’inflation pour l’année en cours jusqu’à -0,3%. Un niveau nettement inférieur à sa propre définition de la stabilité des prix.»

En dépit de ces nombreux éléments, il reste difficile de prétendre que tout plaide en Suisse pour un taux d’intérêt négatif alourdi. EconomieSuisse redoute toujours que ce dispositif nuise à l’économie de tout le pays. L’Association suisse des banquiers martèle sans cesse que les taux d’intérêt négatifs pénalisent la profitabilité de ses membres. Les résultats de certains d’entre eux ont souvent démenti la pertinence d’un tel constat. Les investisseurs ne se montrent pas pour autant rassurés. L’action UBS a perdu près d’un cinquième de sa valeur sur un an et celle de Credit Suisse près d’un quart.