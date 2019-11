Le taux d'intérêt maximum reste inchangé

Le taux d'intérêt maximum applicable aux crédits à la consommation restera inchangé en 2020. Il demeure à 10% pour les crédits au comptant et à 12% pour les cartes de crédit, annonce vendredi le Département fédéral de justice et police (DFJP).

Le taux d'intérêt maximum est réexaminé et, le cas échéant, adapté tous les ans. Il s'obtient en additionnant le taux Libor à trois mois, calculé par la Banque nationale suisse (BNS), et un supplément (dix points de pourcentage pour les crédits au comptant, douze pour les cartes de crédit et les crédits à découvert). Le résultat est arrondi au nombre entier le plus proche, précise le communiqué.

Le Libor à trois mois restant négatif, le DFJP a de nouveau fixé le taux d'intérêt maximum au niveau minimum prescrit par l'ordonnance relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation (OLCC). (ats/nxp)