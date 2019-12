La Suisse commence à manquer de beurre local

Sur certaines plaques de beurre vendues à la Migros, un logo bleu a récemment été ajouté. Il indique qu’il y a pénurie de matière première en Suisse, en particulier de «crème» à en croire le distributeur sur Twitter.

Actuellement, la crème n'est disponible que de façon très limitée en raison des faibles livraisons de lait. Ot, la crème est nécessaire pour faire le beurre, et les réserves de beurre sont vides.

Nous préférerions ne pas importer non plus, mais la situation nous y oblige. ^kr