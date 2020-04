Le streaming avec pub rêve de contrer Netflix

En fin de semaine, un acteur de poids s’est à son tour lancé dans la bataille du streaming vidéo. Avec sa plateforme baptisée Peacock, le groupe NBCUniversal, en mains du roi du câble américain Comcast, tente sa chance avec l’ambition de se faire une place sur un marché encore et toujours dominé par Netflix. Si cette arrivée se fera au rythme imposé ces jours par la pandémie –soit de manière très lente et limitée au marché américain pendant plusieurs mois –, elle marque toutefois l’essor d’une offre de plus en plus populaire dans le monde du streaming: l’Advertising Video on Demand (AVoD), soit le streaming financé par la publicité.

Contrairement aux systèmes mis en place par les principaux acteurs du marché (Netflix, Amazon Prime Video ou Disney+), Peacock mettra à disposition sa plateforme sous différentes formules, dont deux impliquant la diffusion d’annonces publicitaires.

Naturellement, ce choix n’est pas anodin. Selon les spécialistes, il devrait offrir une chance à Peacock de s’octroyer quelques parts de marché malgré un catalogue moins fourni que d’autres. À cela s’ajoute l’accès à des moyens financiers utiles lorsqu’il s’agit de payer les charges nécessaires pour produire ses propres séries. NBCUniversal a par exemple projeté de dépenser 2 milliards de dollars dans les deux années à venir pour développer son offre de contenus exclusifs.

Succès aux États-Unis

La filiale de Comcast prend toutefois peu de risque étant donné que le modèle de streaming avec pub a déjà fait ses preuves sur le marché américain. La plateforme Hulu, en mains de Disney (67%) et Comcast (33%), a adopté de longue date un tel modèle. À ce jour, sur ses quelque 30 millions d’abonnés, 70% d’entre eux ont choisi de regarder de la publicité pour payer moins cher leur abonnement.

Outre-Atlantique, les transactions impliquant l’acquisition de services AVoD se sont même multipliées ces derniers mois et concernent des montants qui se chiffrent en centaines de millions de dollars. Il y a quelques semaines, Fox Corporation dépensait par exemple 440 millions pour s’offrir Tubi, une plateforme en plein essor aux États-Unis et dont l’arrivée en Grande-Bretagne serait imminente.

Le phénomène est en effet en train de traverser l’océan pour conquérir le marché européen. Cela commence tout simplement par TF1 et son système MyTF1, qui s’est transformé l’été dernier en plateforme avec des publicités ciblées. Voilà tout l’avantage des annonces proposées par l’Advertising Video on Demand: sélectionner les publicités en fonction du profil de l’abonné, à l’image de ce qui se passe sur Google ou Facebook. À titre d’exemple, les amateurs de films Lego pourraient se voir abreuvés de publicités du géant du jouet pour autant que ce dernier se décide à opter pour ce type de partenariat.

Un public saturé?

Si Peacock dit avoir déjà assuré plusieurs centaines de millions de dollars auprès d’annonceurs, est-ce que ces derniers se bousculeront vraiment au portillon? Anton Sussland, conseiller en investissement, doute de leur attrait face à des concurrents tels que YouTube (Google), Facebook ou des plateformes plus jeunes comme la fameuse TikTok du géant Chinois ByteDance. «Le principal atout du streaming vidéo n’est-il pas justement d’éviter toutes ces publicités?» se demande-t-il.

Cette question se justifie d’autant plus que le temps d’attention du public arrive à saturation, d’après la société d’analyse Midia Research, citée dans «La Tribune». Selon elle, les consommateurs «normaux» ne devraient pas s’abonner à plus de trois services à la fois. L’incertitude plane donc sur la tolérance à long terme des consommateurs face aux publicités. Dans une note consacrée à Netflix, un analyste de Bernstein, Todd Juenger, estimait que, pour ceux qui ont fait l’expérience de service sans publicité, «un retour en arrière s’annoncerait très difficile».

Cette situation n’empêche pas les plus optimistes, comme les experts de Digital TV Research, à voir les revenus liés à l’AVoD doubler dans les cinq prochaines années pour atteindre les 50 milliards de dollars.

Netflix vaut autant que Disney

Jeudi en fin de soirée, l’action de Netflix clôturait la séance à 439.17 dollars, soit à un nouveau record historique. Dans des marchés fortement tourmentés par la pandémie actuelle, à Wall Street le titre s’est envolé de quelque 40% en un seul mois. Et, avec près de 190 milliards de capitalisation boursière, le leader mondial du streaming vidéo vaut désormais autant que le géant du divertissement The Walt Disney Company.

Au moment où la moitié de la population mondiale est invitée – ou contrainte – à rester à la maison, la plateforme d’origine américaine cartonne. Si les chiffres précis seront communiqués mardi prochain lors de la présentation des résultats trimestriels, les indicateurs laissent non seulement envisager une forte progression des abonnés au cours des trois derniers mois, mais aussi un faible taux de désabonnement.

Malgré la concurrence croissante, à l’exemple de Disney+ récemment arrivé en Suisse et dans le reste de l’Europe, Netflix poursuit sur une lancée perçue par beaucoup d’analystes comme solide sur le long terme. «Nous pensons qu’un nombre croissant de personnes utilisent Netflix à un taux d’utilisation particulièrement élevé, et qu’elles seront réticentes à revenir à la vie normale sans ce service», indique dans une note Todd Juenger, analyste chez Bernstein. O.W.