Vers un soutien aux compagnies aériennes

Les compagnies aériennes suisses qui souffrent de la pandémie de coronavirus devraient bénéficier d'un soutien public. Le Conseil fédéral souhaite leur accorder des liquidités sous formes de garanties de la Confédération.

Il a chargé mercredi les départements des finances, des transports et de l'économie d'élaborer une proposition de financement transitoire d'ici à fin avril. Comme d’autres secteurs, l’industrie aéronautique est fortement touchée par les mesures prises pour endiguer la pandémie de coronavirus.

Les mouvements de vols dans les aéroports suisses ont reculé de plus de 95 %. Plusieurs acteurs de l’aviation suisse sont confrontés à des problèmes de liquidités.

SWISS welcomes today’s decision by the Swiss Federal Council to provide Swiss aviation with liquidity if necessary to overcome the effects of the present coronavirus crisis. The decision ensures that SWISS can continue to keep Switzerland connected with the world. pic.twitter.com/Xs2H9VaO5X