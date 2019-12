SIX et Swisscom s'allient dans les actifs numériques

L'exploitant de la Bourse suisse SIX et l'opérateur de télécommunication Swisscom ont entamé une collaboration dans le secteur des actifs numériques. Une participation de SIX, dont le montant n'a pas été divulgué, dans la jeune pousse Daura, une filliale l'ex-régie fédérale, marque le début de ce partenariat, indiquent mercredi les deux entreprises.

Cette collaboration permet de renforcer l'établissement de processus de travail et de normes techniques uniformes au sein de l'écosystème suisse des actifs numériques, qui comprend également Sygnum, Custodigit, MME, précise mercredi un communiqué.

La banque spécialisée dans les actifs numériques Sygnum a en outre également investi dans Daura, sans préciser les détails de cette transaction.

Soutenant jusqu'à présent le développement de l'écosystème suisse aux côtés de Swisscom, Deutsche Börse apportera désormais son expertise dans des projets en Allemagne et en Europe, ce qui est devenu possible grâce aux nouvelles évolutions réglementaires.

Tokens de titres numériques

Daura propose aux entreprises non cotées en Bourse une plateforme pour un registre numérique des actions et l'émission de tokens (jetons) de titres. Une action nouvellement créée est ainsi représentée par un token numérique. En pratique, un token est une clé numérique non modifiable, directement délivrée par l'entreprise. Elle permet à de nouveaux investisseurs de participer à des PME via Internet.

Avec SIX Digital Exchange (SDX), SIX met sur pied une infrastructure totalement intégrée pour le marché financier des actifs numériques. Elle donnera aux entreprises la possibilité d'émettre des tokens de titres numériques. En outre, SDX permettra le commerce, le traitement et la conservation de ces actifs numériques en temps réel dans un cadre réglementé.

Le prototype de la plateforme SDX est testé en collaboration avec de grandes banques internationales depuis septembre dernier. La version opérationnelle est prévue pour l'année prochaine, selon le communiqué. (ats/nxp)