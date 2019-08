Simona Scarpaleggia quitte la tête d'Ikea

La Suédoise Jessica Anderen succédera le 1er octobre à Simona Scarpaleggia à la tête de Ikea Suisse. A la même date, Simona Scarpaleggia prendra les rênes de l'initiative mondiale «The Future of our Work» au sein du domaine People & Culture de Ingka, la maison-mère du leader suédois de l'ameublement. Elle restera basée en Suisse. De plus amples informations sur ses fonctions suivront, selon un communiqué de l'enseigne.

«Merci Simona pour ton leadership éclairé au cours de ces neuf dernières années, tes excellents résultats financiers et ta contribution à un positionnement fort de Ikea en Suisse», a déclaré Stefan Vanoverbeke, responsable adjoint des opérations du commerce de détail du groupe Ingka, cité dans le document.

Croissance des ventes en ligne

L'Italienne, née en 1960, a débuté sa carrière chez Ikea dans son pays en 2000. Dix ans plus tard, elle traversait les Alpes pour devenir la patronne de la filiale suisse. La CEO s'est souvent exprimée dans les médias et dans des tables rondes sur la question de l'égalité homme-femme.

Lors de l'exercice 2009/2010, Ikea Suisse avait dégagé un chiffre d'affaires de 970,9 millions de francs, soit une hausse de 4% par rapport à l'exercice précédent. Depuis, l'enseigne a grandi. Sur l'exercice 2017/18, les ventes avaient atteint 1,1 milliard de francs (1,7%), une croissance à mettre au crédit notamment des ventes en ligne ( 21%) et des services ( 12%).

Dixième magasin

L'entreprise, basée à Spreitenbach, ouvrira un dixième magasin en Suisse en 2022. La future patronne, Jessica Anderen, a commencé sa carrière en 1989 chez Ikea en Suède, avant de partir à Singapour. En 2000, elle a joué «un rôle actif dans la mise en place d'un nouveau concept store pour l'Australie». De 2010 à 2014, elle a été responsable des achats mondiaux de la marque en Inde, au Pakistan et au Bangladesh. Elle occupe actuellement le poste de Deputy Market Support Manager.

«Jessica sera responsable de la performance quotidienne et de la transformation d'Ikea Suisse», résume le document. (ats/nxp)