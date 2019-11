Roger Federer s'implique dans la fabrication de baskets suisses

Roger Federer va collaborer avec la start-up zurichoise qui fabrique les baskets «On Running», rapporte la RTS sur son site internet. La marque déjà présente dans une cinquantaine de pays et qui emploie 500 salariés dans le monde, va sans doute décoller avec cet appui de poids, celui d'un des plus grands champions de tennis de tous les temps.

«Rencontrez le nouveau membre de l'équipe «On». En tant qu'entrepreneur, Roger Federer travaillera avec nous pour créer la prochaine génération de chaussures de haute technologie suisse», annonce la marque dimanche sur Instagram, avec une photo du Bâlois devant plusieurs exemplaires des chaussures de sport de la marque. «Il nous aidera à continuer de construire un esprit d'athlète dans notre équipe gagnante. Parce que si quelqu'un sait des choses sur la victoire, c'est bien lui», poursuit le texte.

Dans la presse dominicale alémanique, on apprend qu'il ne s'agit donc pas d'une affaire de sponsoring comme le font beaucoup d'athlètes, mais d'une participation active dans la start-up zurichoise. Selon un article du «New York Times», le tennisman suisse travaille d'ores et déjà sur les prochains modèles de la marque et pourrait aussi participer au campagne marketing de l'entreprise suisse.