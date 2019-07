Recul des créations d'entreprises ce semestre

Au deuxième trimestre, 11'126 entreprises ont été créées en Suisse, un recul de 0,9% par rapport à l'année précédente, selon une étude publiée jeudi par Crif, société zurichoise spécialisée dans la gestion du risque. Certain cantons ou villes romandes se distinguent.

La plupart des nouvelles inscriptions a été enregistrée dans les cantons de Zurich (1995), Vaud (1147) et Genève (956).

Par rapport au deuxième trimestre 2018, le canton de Zurich a enregistré la plus forte croissance avec 56 nouvelles entreprises, suivi du Valais ( 37) et de Bâle-Ville ( 35). En revanche, les cantons du Tessin (-87), de Zoug (-77), d'Argovie (-50) et de Lucerne (-34) ont vu régresser la création d'entreprises.

Croissance en Appenzell Rhodes-Intérieures

Si l'on compare les créations d'entreprises par rapport au nombre d'entreprises existantes en début d'année, le canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures enregistre la plus forte croissance nette ( 2,1%), suivi des cantons de Vaud ( 1,9%), de Lucerne, du Valais et de Thurgovie ( 1,8%).

Si l'on considère les différentes branches, le conseil de gestion affiche le plus grand nombre de créations (896), suivi par le secteur de la construction (883) et le commerce de détail (824).

Le commerce de détail a enregistré le plus grand nombre de radiations (836), suivi du secteur de la construction (664) et du commerce de gros (646).

Les branches avec la plus forte croissance nette sont les sociétés de conseil (473), le secteur immobilier (340) ainsi que les activités pour la santé humaine (312). On enregistre un recul des entreprises existantes dans le commerce de gros (-80), la branche des assurances (-33) ainsi que l'industrie du papier et du carton (-17). Sur un an, 7612 sociétés ont été radiées du registre du commerce ( 1,2%). (ats/nxp)