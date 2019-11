Le procès en appel d'UBS en France se tiendra en juin

La sanction qui menace la première banque du pays en France pourrait-elle être revue à la baisse lors de son procès en appel, dont la date – du 2 au 29 juin prochain – a été confirmée ce lundi? C'est ce que laissait entendre ce week-end la «Neue Zuercher Zeitung», en s'appuyant une récente jurisprudence émise par la Cour de cassation de Paris, présentée par le quotidien zurichois comme «une décision clef qui réjouit UBS».

Pour rappel, le 20 février dernier, le Tribunal de grande instance de Paris a condamné en première instance UBS AG à une amende de 3,7 milliards d’euros – la plus importante jamais prononcée par la justice française dans une affaire d'évasion fiscale – sans compter les 800 millions d’euros supplémentaires de dommages dus à l'État français. Atteignant pratiquement les bénéfices engrangés par le groupe bancaire l'an dernier, cette sanction avait secoué le cours de ses actions. Contactée lundi, UBS s'est refusée au moindre commentaire sur une procédure judiciaire ultrasensible, aux répercussions politiques importantes dans les deux pays.

Sanction diminuée pour un fraudeur

Datant du 11 septembre dernier, la lecture du droit faite par la plus haute instance judiciaire de l'Hexagone, sur laquelle revient la NZZ, n'était pas liée à l'affaire UBS. Elle concernait l'amende qui avait touché un particulier fortuné ayant mis à l'abri du fisc un patrimoine de 7,5 millions d’euros sur des «comptes à l'étranger». Condamné au pénal, ce dernier avait fait appel d'une ardoise atteignant la moitié du montant de ces dépôts, soit 3,75 millions d’euros, la peine maximale prévue par le Code pénal français.

Ce dernier prévoit pour les affaires de blanchiment – qu'il s'agisse d'argent lié un trafic de stupéfiant ou d'évasion fiscale – une sanction atteignant «jusqu'à la moitié de la valeur des fonds sur lesquels a porté le blanchiment». En septembre, la Cour de cassation a contredit l'interprétation qui en avait été faite, estimant que, dans un tel cas de fraude fiscale, l'amende «ne peut être calculée autrement qu'en prenant pour base le montant du produit de l'infraction» – c’est-à-dire le montant du paiement des impôts ainsi éludé. Résultat, le contribuable fortuné a finalement écopé d'une amende réduite à 375 000 euros, le dixième de celle prononcée initialement.

Les calculs des juges d'UBS

Retour à l'affaire UBS. Une méthode de calcul similaire à celle que vient de contredire la Cour de cassation a été mise en avant en février dernier par le tribunal français ayant fixé à 3,7 milliards d'euros l'amende prononcée à l'encontre de la banque suisse, condamnée pour «blanchiment aggravé de fraude fiscale». Les juges y ont ajouté une sorte de malus, prévu par le Code pénal, qui va jusqu'à quintupler l'amende quand l'infraction est commise par une entreprise.

Dans le détail, la cour parisienne est partie de quelque 4000 dossiers de régularisation fiscale déposés début 2015, afin d'évaluer à 3,7 milliards d’euros les dépôts parqués sur des comptes UBS. Calculée sur cette base, l'amende maximale encourue par UBS aux yeux des juges correspondait donc à la moitié de ces avoirs cachés au fisc – soit à 1,85 milliard – un total ensuite multiplié par cinq en raison du malus touchant une entreprise, soit jusqu'à 9,25 milliards au total. Au final, la cour s'est entendue sur un montant de 3,7 milliards, insistant sur «l'organisation structurée de la fraude, de sa durée et de son ampleur». UBS avait de son côté qualifié le jugement, courant sur plus de 200 pages, d'«extrêmement superficiel, inconsistant et contradictoire».

Évidemment si le calcul avait été basé sur le montant des impôts que ces comptes avaient permis d'éviter, l'amende aurait été inférieure. Une éventualité que l'avocat fiscaliste parisien Patrick Michaud appelle à relativiser. «À mes yeux il a toujours été clair que l'amende touchant un contribuable rattrapé par le fisc dans ce type de régularisation était calculée sur la base de l'impôt éludé; peut-être cette récente mise au point de la Cours de cassation était-elle liée à une situation particulière», esquisse le spécialiste, qui a été inspecteur des finances publiques dans une autre vie. Si une telle pratique, usuelle selon ses dires, a été prise en compte dès février par les juges, il est possible de s'interroger sur l’éventuelle modification de ces principes de fixation d'une amende par la Cour d’appel en juin prochain.