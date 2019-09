La faillite de Thomas Cook frappe un million de clients

Thomas Cook copie Swissair

Dix-huit ans plus tard, presque jour pour jour, la faillite de Thomas Cook a quelques similitudes avec celle de Swissair. Non seulement elles ont frappé deux icônes nationales qu’on pensait «too precious to fail», mais, peut-être à cause de cette certitude d’incarner l’identité patriotique, elles ont sanctionné les mêmes défauts. Tant pour notre défunte compagnie aérienne que pour le voyagiste britannique, inventeur au XIXe siècle des vacances organisées, la décennie qui a précédé leur disparition a été marquée par leur soif inextinguible de s’accroître, de tout avaler, sûrs de leur puissance dans un pays qui ne saurait décemment les laisser choir. Dans les deux cas, la stratégie du chasseur a prévalu sur la réalité d’un monde qui change.



Thomas Cook comme Swissair ont multiplié les excuses: le 11 septembre 2001 pour la seconde, le Brexit et le trop beau temps pour la première, lequel qui aurait dissuadé les Européens en général et les Britanniques en particulier de chercher le chaud dans le pourtour méditerranéen. Dans les faits, la compagnie à croix blanche n’avait pas vu que la libéralisation du ciel donnait naissance à des concurrents low cost, cassant les prix et surfant sur la vague des week-ends festifs dans les capitales du Vieux-Continent. Plutôt que d’opérer les restructurations nécessaires, elle a multiplié les rachats foireux de compagnies aériennes en difficulté (pensons à Sabena).

Thomas Cook a fait preuve d’un même aveuglement. Certain que les voyages organisés restaient l’alpha et l’oméga, le groupe a vu bien trop tard qu’internet allait tout balayer, encourageant les touristes à s’organiser seuls, de la réservation du vol à celle d’un hôtel. C’est bête, mais c’est comme cela. Or, aucune loi nationale ne punit l’incompétence des dirigeants. Ne reste plus maintenant au million de clients du voyagiste anglais qu’à s’énerver et à ses 22 000 salariés qu’à pleurer.



Élisabeth Eckert