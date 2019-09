Plaignants suisses du «Dieselgate», soyez patients!

Lundi matin à 10 h, le plus grand procès de consommateurs s’est ouvert en Allemagne. Le Tribunal régional de Brunswick, à une trentaine de kilomètres du siège de Volkswagen, à Wolfsburg (Basse-Saxe), aura principalement à trancher sur la plainte collective de plus de 450 000 usagers de véhicules diesels du groupe, accusant VW de «leur avoir causé un préjudice» et d’«avoir agi de manière contraire à l’éthique» (lire nos éditions du 30 septembre 2019).

En clair, la Fédération allemande des consommateurs (VZBV), qui les représente, reproche au constructeur d’avoir délibérément nui à ses clients en installant à leur insu un logiciel faisant paraître leurs voitures moins polluantes. Volkswagen dément tout dommage pour l’usager et rejette ces requêtes en dédommagement. Aux États-Unis par contre, il a très rapidement concédé une tromperie et versé 31 milliards de dollars aux plaignants américains. L’Europe et la Suisse – friande de VW, d’Audi et de Skoda – attendent encore leur heure.

Avec le procès civil qui a démarré lundi en Allemagne, plus d’un demi-million de plaignants peuvent rêver d’une conclusion lointaine, pas avant 2023 en réalité, compte tenu de tous les recours possibles. Mais qu’en est-il de la Suisse? En avril dernier, Jacques Roulet, avocat à Genève et représentant de quelque 500 plaignants, avait lancé un gros pavé dans la mare, qui, peu ou prou, résume la situation dans laquelle les quelque 180 000 lésés helvétiques se trouvent encore aujourd’hui: «Je m’étonne, avait-il ainsi écrit au Ministère public de la Confédération, que, dans une affaire qui concerne de très nombreux plaignants et victimes, le MPC ait pu s’abstenir depuis plus de deux ans d’instruire ces plaintes et ne pas respecter les injonctions du Tribunal pénal fédéral.»

Face à ces accusations de lenteur – qui tombaient par ailleurs en pleine affaire Lauber et de ses rencontres informelles avec le patron de la FIFA, Gianni Infantino – la porte-parole du MPC, Ladina Gapp, nous avait alors répondu: «La récolte des données a été particulièrement fastidieuse et exigeante en ressources humaines.» Il a ainsi fallu faire le tri dans plus d’un térabit de données techniques fournies par le groupe VW, soit 1,8 million de documents. Me Roulet avait alors rétorqué: «Mes clients souhaitent savoir si le gouvernement de ce pays peut se satisfaire que la Suisse reste, dans cette affaire, dans la plus totale torpeur.»

Interrogée sur une éventuelle réponse à cette interpellation, Me Fanny Roulet-Tribolet nous répond: «Les choses ont un peu bougé depuis lors. Le 2 septembre dernier, le MPC a ainsi lancé un appel aux potentiels lésés de se faire connaître auprès de lui, par le biais d’un formulaire à remplir en ligne.»

Appel à 180 000 lésés

Et pour cause: le Ministère public de la Confédération se serait enfin rendu compte qu’une escroquerie présumée est poursuivie d’office et que le Tribunal pénal fédéral avait préféré que le MPC concentre et traite toutes les plaintes pénales suisses en la matière, plutôt que canton par canton. En Suisse, l’escroquerie est prescrite quinze ans après qu’elle a été commise, soit, pour le coup, en 2030. Le MPC peut donc encore se hâter lentement.

La chose se complique encore davantage, au niveau des dédommagements que pourraient demander les conducteurs helvétiques de VW, d’Audi ou de Skoda diesels aux émissions de CO2 trafiquées.

Sur la recommandation de la Fédération romande des consommateurs, quelque 2000 plaignants ont rejoint deux actions en responsabilité sur le plan international. La première fait partie des 450 000 clients de VW qui recourent depuis lundi auprès du Tribunal régional de Brunswick. La seconde, du même tenant, a été transmise à une action collective parallèle, MyRight, «qui est encore pendante», nous explique Marine Stücklin, responsable droit et politique à la FRC. Enfin, 6000 plaintes alémaniques contre VW et l’importateur AMAG sont encore en attente d’une décision du Tribunal de commerce de Zurich.