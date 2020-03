Les pharmacies peuvent fabriquer les désinfectants plus facilement

Les usines de masques augmentent la cadence

Depuis mercredi, un décret émis par l’Élysée permettra à la France de réquisitionner tous les masques médicaux disponibles dans le pays. Et dans les pharmacies de l’Hexagone, la précieuse protection n’y est plus accessible que sur ordonnance médicale. Car la pénurie guette en France, elle serait même mondiale à en croire l’OMS. En Suisse, au vu des affichettes collées sur les portes d’entrées de nombreuses pharmacies, la situation est critique. «Les officines sont confrontées à des ruptures de stock de produits de désinfection et de masques», nous confirme Nicole Demierre Rossier, porte-parole de l’association PharmaSuisse.



Notre pays possède pourtant quelques réserves stratégiques. L’Office fédéral de la protection de la population (OFPP) et la pharmacie de l’armée détiennent notamment quelque 500 000 FFP2/3 (masque de protection respiratoire) et 13 millions de masques d’hygiène. «Mais ils sont destinés au personnel soignant», indique l’OFPP. Face à l’explosion de la demande mondiale, l’industrie cherche à augmenter sa production. Le groupe 3M, l’un des principaux fournisseurs mondiaux d’équipements de protection individuelle pour les secteurs médical et industriel le confirme. «En réponse au nouveau coronavirus, nous avons augmenté la production dans nos usines du monde entier dans le but de pouvoir répondre à cette demande accrue», explique le géant. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur de l’OMS, réclamait récemment une hausse de 40% de la production, car le monde aura besoin de 89 millions de masques médicaux dans les semaines à venir.



O.W.