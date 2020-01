La peur du virus s’immisce au sein des multinationales

Masques en rupture de stock

Une touriste chinoise en riait de dépit. Rupture de stock, lui annonce-t-on mardi dans la pharmacie Benu du Closelet, à Lausanne. Comme dans la plupart des grandes pharmacies de Vaud et Genève, les masques de protection ne sont plus disponibles depuis quelques jours. Ils pourront être à nouveau livrés en février, selon Galenica (Amavita, Sun Store), qui précise que «vingt fois la quantité normale de commandes annuelles sont en attente de livraison».



«Des gens se sont créé leur propre stock et d'autres en envoient à l'étranger», constate le médecin cantonal genevois, Jacques-André Romand. Car si les masques manquent en Suisse, c’est surtout le cas en Asie. «Les touristes veulent s'équiper avant de rentrer au pays et ramener un stock», explique un collaborateur de la centrale d'achat des Pharmacies populaires.



Pourtant, la seule pharmacie que nous avons contactée qui n'était pas en rupture de stock est le Sun Store de Genève Aéroport. «Ça a été un peu la cohue, reconnaît la responsable. Les gens en achètent pour la famille, pour rentrer au pays, mais aussi pour l'épidémie de grippe qui commence. Heureusement, j'avais anticipé mes commandes depuis longtemps.»



La Confédération dispose aussi d'un stock d'urgence de masques respiratoires, mais ils approchent de leur date d'expiration. Berne examine actuellement s’ils pourraient encore être utilisés en cas d'urgence, selon Daniel Koch, de l’OFSP. Il estime qu'il n'y a pas d'utilité à porter un masque en Suisse pour le moment, ni à en faire des stocks. Fanny Giroud