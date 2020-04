«La pandémie va favoriser le produit global à usage local»

L’économie post-coronavirus ne sera plus seulement verticale ou horizontale, soutient Xavier Comtesse. Le mathématicien de 71 ans, auteur d’«Industrie 4.0» et ancien directeur romand d’Avenir Suisse, prédit une évolution «fractale». Un modèle déjà en germe, mais dont l’avènement s’en trouve accéléré. Interview.

Xavier Comtesse, rappelez-nous ce qu’est une image fractale?

L’image fractale reproduit le même schéma quelle que soit la taille. L’exemple le plus connu est celui du flocon de neige, dont la structure est identique, de l’infiniment petit au plus grand. C’est de la copie pure et simple. Chaque partie possède le tout, et le tout est l’exact reflet de chaque partie. On le retrouve dans les mesures de distanciation sociale imposées par le coronavirus: on respecte les deux mètres de distance au sein de la famille, pour peu que l’un de ses membres soit atteint, schéma qui se reproduit dans l’immeuble, la rue, la ville, au niveau du pays et finalement sur les trois quarts du globe.

Quel rapport avec l’économie?

Pour bien comprendre, il faut se rappeler que deux grands modèles sont apparus depuis le début de l’ère industrielle. Tout d’abord le modèle vertical, traditionnel, basé sur la division du travail et la sous-traitance, avec des entreprises livrant des pièces à d’autres entreprises, qui fabriquent un produit final. Cette structure, que l’on appelle «cluster», s’est mise en place suite aux deux premières révolutions industrielles.

Et elle n’a pas disparu…

Les divers modèles économiques ne se succèdent pas avec des coupures nettes, le nouveau reléguant le précédent aux oubliettes. Ils se côtoient un temps, se superposent, cohabitent. Le modèle vertical est bien sûr encore présent, par exemple dans l’horlogerie, pour prendre un cas qui nous est proche, ou l’automobile, à une échelle plus vaste. Ou pour les smartphones, Apple assemblant ses produits grâce aux pièces produites en Chine. On le retrouve également dans les services, à l’image de la carte de crédit Visa associée à sa banque. Puis est venue se superposer, depuis une vingtaine d’années, boostée par Internet, l’économie horizontale, dans laquelle les entreprises amènent leur produit sur une plateforme, dans ce que l’on appelle un «écosystème». C’est l’exemple d’Amazon, dont les ancêtres étaient les modèles de coopératives, ou le catalogue des 3-Suisses.

Le troisième modèle serait donc fractal? Comment?

Grâce à la technologie, l’internet des objets, l’économie 4.0. Il y aura davantage de digitalisation, donc de proximité. Un produit global à usage local. C’est le modèle annoncé notamment par UberEats ou Airbnb. Les imprimantes 3D, capables de façonner des pièces en plastique, mais aussi en métal, en sont l’illustration parfaite. Elles permettront de créer de la rentabilité en produisant non plus en grand nombre, mais en petites séries. Pour reprendre l’exemple de l’horlogerie, une petite manufacture qui investit dans ces imprimantes sera à même de fabriquer la plupart des composants nécessaires pour sortir une montre, certes pas une très grande complication, mais une montre mécanique tout de même.

Lire aussi: Suivez la situation de la pandémie de Covid-19 en chiffres et en graphiques

La fin de la sous-traitance, en somme?

On peut tout faire avec cette technologie, car ce n’est pas de l’impression soustractive, mais additive: on ne creuse pas un bloc, on ajoute de la matière, ce qui permet de créer aussi bien une roue dentée qu’une culasse pour voiture. Nombre d’entreprises, petites ou grandes, ne seront plus aussi dépendantes de grossistes, et moins encore de l’étranger. On va rapatrier énormément d’étapes. Là encore, le design sera international, global, mais la réalisation de la pièce sera locale. Nous sommes aux portes de l’ère du «glocal».

Cela se pratique déjà…

Ces modes de faire ne sont pas nouveaux, mais encore embryonnaires. L’économie de l’après-coronavirus va en généraliser l’application. Le transport international sera en grande partie affecté. L’e-commerce et les applications vont y contribuer, dans les loisirs, l’enseignement à distance, le télétravail et la télémédecine, entre autres. Et tout cela s’est mis en place très vite, sous la contrainte. Imaginez les protestations des enseignants si l’on avait proposé de faire l’école à la maison, à froid! Certes, ce cas précis ne peut devenir la norme, mais cela illustre bien les accélérations qui peuvent se produire.

Xavier Comtesse: «Industrie 4.0» (2019) et «Santé 4.0» (2017), éditions Georg.