Mercedes freine la cadence dans la voiture électrique

Il y a un mois, lors du Los Angeles Auto Show, le constructeur officialisait enfin le prix de vente de son premier SUV 100% électrique, la Mercedes EQC. Les amateurs devront débourser un minimum de 67900 dollars pour pouvoir rouler un jour avec ce véhicule sur les routes américaines. À ce moment-là, le bolide aux 402chevaux et 400kilomètres d’autonomie était toujours planifié pour arriver sur le marché début 2020.

Mais, vendredi dernier, le constructeur allemand a présenté un nouvel agenda pour son SUV EQC, impliquant un report de sa commercialisation aux États-Unis. Si Mercedes s’est rapidement justifié en répondant par e-mail vouloir d’abord «concentrer ses efforts sur l’Europe», où le véhicule est disponible depuis quelques mois, en réalité d’autres facteurs auraient pesé dans la balance, à commencer par les très «mauvaises performances de la concurrence», selon Bloomberg.

Prenez les propos du directeur de la recherche de BMW, Klaus Fröhlich, tenus lors d’une table ronde à Munich au mois de juin! Selon «Les Échos», ce dernier aurait déclaré au ministre de l’Environnement: «Nous avons mis ces voitures 100% électriques sur le marché, mais les clients n’en veulent pas.» De quoi créer un froid au sein de toute l’industrie.

Domination de Tesla

Contrairement à Tesla, dont les commandes et ventes se portent toujours aussi bien, les marques de luxe cherchant à s’engouffrer sur ses traces sont effectivement loin du succès attendu. Jaguar et Audi font parties des principaux déçus. En novembre, selon InsideEVs, alors que le premier a écoulé 2418 VUS I-Pace aux États-Unis, le second y a livré 4623 modèles E-tron. À titre de comparaison, sans compter les ventes des Model S et X, Tesla a vendu environ 111000 Model 3 sur le marché américain.

En Suisse, la marque lancée par l’homme d’affaires Elon Musk domine également le marché, puisqu’elle pèse pour plus de la moitié du gâteau helvétique de la voiture électrique. Malgré un prix de départ à 55000 francs, soit loin des 39000 francs promis au départ par la marque américaine, 2800 exemplaires ont trouvé un propriétaire, contre 350 pour l’Audi e-tron et 350 pour Jaguar I-PACE.

Tout cela sans compter le succès inattendu du futur Tesla Cybertruck. Alors que les premiers modèles ne seront pas livrés avant des années, la marque américaine comptabilise déjà quelque 250000 précommandes à 100 dollars, dont certaines en Suisse.

Si la concurrence de Tesla est une épine de taille dans la chaussure de Mercedes, ce dernier doit surtout tenir compte de la crise en cours au sein de la branche. Des milliers d’emplois sont menacés dans les trimestres à venir au vu des marges sous pression et des ventes en berne. Toutes marques confondues, le chiffre de 80000 suppressions de poste circule ces jours.

Secteur en crise

Or l’électrification des flottes réclamera d’investir des montants colossaux. Volkswagen dévoilait mi-novembre son plan d’investissement de 60 milliards d'euros. D'ici à 2024, le géant allemand compte développer 75 versions de modèles de voitures électriques ainsi qu’une soixantaine d'hybrides. Dans la décennie en cours, son objectif est d’inonder le marché avec 26 millions de véhicules électriques. Pour réduire ses coûts, VW s’alliait durant l’été à Ford pour développer des modèles non seulement électriques mais aussi autonome.

Des alliances qui risquent de se multiplier au vu des finances de certains constructeurs. Mercedes et BMW ont notamment multiplié les alertes sur profit au cours des derniers trimestres. Le second a vu sa rentabilité chuter justement en raison d’une importante hausse de ses dépenses pour le développement d’une vaste flotte de véhicules électriques.

Très coûteuse, particulièrement tendue, la bataille de la voiture électrique devrait démarrer l’année prochaine, pour autant qu’il n’y ait pas d’autres reports. Si aucun spécialiste ne remet en doute l’eldorado promis par l’électrification des véhicules, certains acteurs pourraient ne jamais l’atteindre. Quant au règne de Tesla, seules certaines marques chinoises telles que la méconnue BYD Auto semblent vraiment armées pour lui faire de l’ombre.