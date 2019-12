Les médias et le paradoxe des «millennials»?

Les médias traditionnels sont-ils en train de disparaître? La première mutation du papier au digital est presque considérée comme mineure par rapport aux nouvelles mutations en cours: Facebook devient un «ancien» média, YouTube, Instagram et autres accélèrent leur développement… et fascinent les «millennials»! Millennials est l’appellation souvent retenue pour parler de la jeune génération qui a aujourd’hui entre 15 et 30?ans, environ. Le fait qu’un terme soit consacré à cette génération n’est pas le fruit du hasard. Cette génération a des spécificités et des comportements particuliers. Cela est singulièrement vrai en ce qui concerne la relation avec les médias.

Une enquête baptisée «Generation What» a été conduite en 2016 sur les jeunes (18-34?ans) par différentes télévisions publiques européennes. Pour la Suisse romande, l’enquête réalisée par Medi@LAB en partenariat avec la RTS montrait la défiance des jeunes romands envers les institutions et les médias en particulier. D’une façon générale, le problème majeur est la fracture entre les jeunes et les personnes plus âgées. Des études le démontrent. Le Reuters Institute d’Oxford, par exemple, donne les chiffres suivants: 64% des 18-24?ans trouvent leur principale source d’information en ligne, contre 25% des plus de 55?ans ; à l’opposé, 24% des 18-24?ans s’informent principalement grâce à la télévision, contre 53% pour les plus de 55 ans. Avec l’essor des médias sociaux se mettent donc en place deux mondes parallèles, déconnectés l’un de l’autre, fondés sur des clivages générationnels. Or, l’influence des plateformes, l’essor des vidéos en ligne, la réalité augmentée et l’utilisation de l’intelligence artificielle n’en sont qu’à leurs balbutiements.

Explicitons ici le paradoxe que nous avons observé, sur la base d’un prétest limité à une population étudiante. Une enquête plus large est prévue. Les jeunes observés ont un grand intérêt pour l’information. Ils font peu confiance aux médias traditionnels. Ils consomment principalement, et parfois de façon extrêmement intense (plus de quatre heures par jour), les réseaux sociaux et internet, pour s’informer… alors même que leur confiance vis-à-vis de ces nouveaux médias est limitée et bien plus faible que la confiance qu’ils ont envers les médias traditionnels. Par ailleurs, ils expriment des attentes envers des formats particuliers: courtes vidéos, information au caractère ludique, critique, dynamique. La caractéristique «information sérieuse» est en retrait.

Les jeunes aimeraient probablement avoir des contenus qui leur correspondent et sont à la recherche de nouvelles formes d’information. Pour les médias traditionnels, il y a donc une bonne nouvelle: l’intérêt pour l’information reste grand, mais aussi une nouvelle exigence: il faut être en mesure de définir de nouvelles formes narratives, de nouveaux accès, notamment par le biais des smartphones. L’intelligence artificielle et autres technologies peuvent être des vecteurs de liens renouvelés. L’enjeu est de taille. Face à l’océan de «fake news» qui menace la démocratie, il s’agit de produire de l’information de qualité et de créer de nouveaux liens engageant les jeunes vers cette information.