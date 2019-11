Manchester City fait saliver les Américains

Le ballon rond fait mousser les investisseurs. Silver Lake, une puissante société américaine de capital-investissement, prend une part de 10% dans City Football Group (CFG), le groupe qui détient le club de football britannique Manchester City. L’opération se monte à un total de 500 millions de dollars. La rentabilité des grands clubs semble aiguiser les appétits.

«Tous les grands clubs britanniques font désormais des profits avec les droits de diffusion des matchs à l’étranger et le merchandising. Ce n’était pas le cas avant, on a changé de paradigme», observe Luc Arrondel, directeur de recherche au CNRS à Paris, spécialiste du domaine.

690 millions de revenus

La saison dernière, Manchester City a réalisé un chiffre d’affaires de 690 millions de dollars et dégagé un profit de 13 millions. Le club est bénéficiaire pour la cinquième année consécutive. «Avec cette transaction, Manchester City va gagner en visibilité sur les marchés américains», ajoute Luc Arrondel. Un point important pour CFG, qui tire l’essentiel de ses revenus de sa marque phare.

Aujourd’hui, le groupe a besoin de liquidité pour grandir. L’enjeu n’est pas seulement lié à Manchester City. Détenu majoritairement par le fonds souverain d’Abu Dhabi, CFG possède un grand nombre de clubs, tous déficitaires: New York City aux États-Unis, Melbourne City en Australie, Yokohama F. Marinos au Japon, Atlético Torque en Uruguay, Girona FC en Espagne ou encore Sichuan Jiuniu FC en Chine. Il faut consolider l’édifice. La construction d’un nouveau stade est prévue à New York. Poursuivant sa stratégie d’acquisition, CFG veut également reprendre le club indien de Mumbai City FC. Soif de cash, donc.

Le sport et les loisirs

Silver Lake est sur la même longueur d’onde. La firme de capital-investissement lorgne agressivement du côté du sport et des loisirs. Il détient notamment la société hollywoodienne d’agents d’artistes Endeavor et la franchise de sports de combat Ultimate Fighting Championship (UFC). Au départ, Silver Lake était connu pour les opérations réalisées dans la technologie. La firme a été la cheville ouvrière de la sortie de la Bourse du géant américain Dell, en 2013, avant que le groupe ne soit restructuré par son fondateur historique, Michael Dell.

La technologie se mêle justement au sport. À l’avenir, les géants du football vont devenir leurs propres diffuseurs d’événements au travers d’internet, un peu comme le fait un Netflix. C’est le principe marketing de «D2C», pour «direct to consumer», expliquait récemment «Le Matin Dimanche». Les financiers de Silver Lake le savent, les perspectives se chiffrent en milliards. PricewaterhouseCoopers (PwC) estime que les revenus générés par le «D2C» dans le football vont passer de 13 à 32 milliards de dollars d’ici à 2024.

Ce n’est pas tout. En Europe, le projet de refonte de la Ligue des champions, sur le juteux modèle américain de ligue fermée, devrait renforcer la rentabilité de grands clubs. Dans ce modèle, les résultats obtenus dans les championnats nationaux ne sont plus un facteur déterminant pour prendre part à la compétition. Plus besoin de s’assurer les services des meilleurs joueurs à coups de centaine de millions pour être sûr d’y figurer. Cela ne restera pas sans conséquence. Les clubs vont, comme aux États-Unis, limiter leur masse salariale. «Nous avons assisté en Europe à une véritable course à l’armement en la matière, souligne Luc Arrondel. La fixation d’un plafond salarial permettra aux clubs de dégager de solides marges bénéficiaires.»

L’UEFA va sévir

À court terme, tout n’est pas rose pour Manchester City. Le club est menacé par l’UEFA d’être exclu de la Ligue des champions pour avoir enfreint les règles sur le fair-play financier. Des contrats de sponsoring ont été surévalués pour équilibrer des comptes grevés par le coût de transferts. Sur le plan sportif, les résultats sont solides. L’équipe, entraînée par l’ancienne star barcelonaise Pep Guardiola, a réalisé un triplé national l’année dernière, remportant le titre de Premier League, la FA Cup et la Coupe de la Ligue. Mais elle n’a toujours pas obtenu le titre phare européen, celui de la Ligue des champions, contrairement à son rival Manchester United.

Reste que le prix payé par Silver Lake est élevé. Il valorise CFG à près de 4,8 milliards dollars, alors que son concurrent Manchester United, coté en Bourse, ne vaut «que» 2,75 milliards. Le très bas niveau des taux d’intérêt semble pousser les investisseurs à placer des billes sans regarder à la dépense. Pas forcément un autogoal, tant les perspectives semblent bonnes pour les géants du foot.