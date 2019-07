Mai aura été faste pour l'hôtellerie suisse

Près de 3 millions de nuitées enregistrées, soit 4,3% de plus qu'à la même période un an plus tôt. C'est le chiffre établi pour le mois de mai. Depuis le début de l'année, le nombre de nuitées flirte avec les 15 millions, en hausse de 0,6% sur un an.

Au mois de mai, le secteur hôtelier a hébergé un peu plus de 680'000 voyageurs locaux, représentant un peu plus de 1,2 million de nuitées. Les touristes étrangers ont légèrement dépassé les 930'000, pour près de 1,8 million de nuitées, précise l'Office fédéral de la statistique (OFS) lundi dans son relevé mensuel.

Parmi ces derniers, les Allemands continuent d'occuper la première place au palmarès, avec 0,27 million de nuitées, en légère contraction sur un an mais toujours devant les Américains (0,22), les Indiens (0,17) et les Chinois (0,14 sans Hong Kong). Viennent ensuite le Royaume-Uni (0,12), la France (0,09) et l'Italie (0,06).

De janvier à mai, les nuitées hôtelières générées par les touristes suisses ont légèrement progressé, à un peu plus de 6,9 millions, alors que les hôtes étrangers ont frisé la marque des 8 millions. (ats/nxp)