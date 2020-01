Lombard Odier féminise son pôle de gestion d'actifs

Le jeu de chaises musicales se poursuit au sommet de la deuxième banque historique genevoise. Lombard Odier a annoncé mardi à ses collaborateurs que Nathalia Barazal, jusque-là responsable des activités sur le marché des emprunts obligataires dits «convertibles», prendrait la tête de l'ensemble des activités de gestion d'actifs de la banque. Elle succédera à Hubert Keller à ce poste, lorsque ce dernier aura pris la tête de Lombard Odier d'ici trois ans.

Au dernier pointage datant de l'été dernier, ce pôle en charge des fonds de placements et de la clientèle institutionnelle avait la responsabilité de 47 milliards de francs. À titre de comparaison, l'activité historique de gestion de fortune se voyait confier un total de 173 milliards par sa clientèle.

Franchise multipliée par quarante

Nathalia Barazal a rejoint Lombard Odier Investment Managers il y a quinze ans, en tant que gérante de portefeuilles d’obligations convertibles. Elle a par la suite pris la tête d'une «franchise obligataire» qu'elle a réussi à faire croître «de 200 millions à 8 milliards de dollars en dix ans» et qui représente aujourd'hui «un moteur de croissance important pour le groupe», précisait-on hier au sein de l'établissement.

Celle qui a le rang d'associé au sein du groupe genevois a étudié à l'École Supérieure de Commerce de Nantes (Audencia), avant de commencer sa carrière à la fin des années 90 chez JP Morgan à Paris. Elle avait ensuite rejoint Cyril Finance, une société de placement dépendant alors de l'assureur français MMA, où elle avait dirigé l'équipe travaillant sur le marché des obligations convertibles.

Changement à la tête de la banque

Cette nomination intervient, par ricochet, à la suite de l'annonce, l'été dernier, du départ à la retraite du patron de la banque, Patrick Odier. Ce dernier doit confier en la barre à Hubert Keller – l'actuel responsable de la gestion d'actif – qui reprendra le poste d’associé-gérant senior «au plus tard en 2023», soit juste après l'installation prévue du groupe au sein du vaisseau amiral en construction à Bellevue.

À 52 ans, Hubert Keller est l’associé-gérant ayant été le plus longtemps en fonction – il a intégré le collège dirigeant la banque il y a treize ans. Constitué de sept membres, ce conseil est actuellement constitué, outre Patrick Odier et Hubert Keller, de Christophe Hentsch, Frédéric Rochat, Denis Pittet, Annika Falkengren et Alexandre Zeller, dernier à l'avoir rejoint il y a un an.