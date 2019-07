Les prix de l'immobilier poursuivent leur envol

La demande pour les maisons et appartements reste toujours importante en Suisse, soutenue par les faiblesse des taux hypothécaires, a indiqué mardi le portail immobilier Immoscout24 dans son relevé mensuel.

Le prix pour les maisons a bondi au mois de juin de 3,9% sur un an et celui des appartements de 1,4%, a précisé Immoscout24 dans le cadre du Swiss Real Estate Offer Index publié avec l'institut Cifi.

«L'acquisition d'un logement en Suisse n'a jamais été aussi attrayante», a affirmé le directeur d'ImmoScout24, Martin Waeber. Selon ce dernier, «plus les taux d'intérêt sont bas, plus il devient intéressant d'acheter une maison par rapport à une location».

De fait, les taux hypothécaires se situent actuellement à des niveaux historiquement bas. Selon le prestataire de services financiers Moneypark, l'ensemble des taux commerciaux pratiqués en Suisse ont reculé. Celui du Libor à trois mois a baissé de 1 point de base sur un mois à 0,97% fin juin, tandis que le taux fixe d'un emprunt sur deux ans a abandonné 5 points à 0,96%.

Parmi les plus longues échéances, le taux fixe sur cinq ans s'est établi fin juin à 0,99%, en repli de 2 points de base comparé à fin mai, et celui sur dix ans a chuté de 7 points à 1,18%.

L'accession à la propriété demeure difficile

Les taux se trouvent en baisse quasi continuelle depuis septembre 2018 et devraient le rester encore pendant un certain temps. La Réserve fédérale américaine (Fed) et la Banque centrale européenne (BCE) ont en effet annoncé leur intention d'assouplir davantage au besoin leur politique monétaire. La Banque nationale suisse (BNS) a récemment fait savoir qu'elle avait toujours de la marge pour rendre sa politique monétaire encore plus accommodante.

Immoscout rappelle cependant que «malgré ces conditions avantageuses, l'accession à la propriété demeure difficile pour de nombreux intéressés», en raison de l'apport personnel - au moins 20% du prix d'achat sous forme de fonds propres, dont seulement 10% proviennent de l'épargne de la prévoyance professionnelle.

Le coût du crédit doit également rester soutenable financièrement avec un taux d'intérêt théorique de 5% et il ne peut pas dépasser un tiers du revenu.

«Ces obstacles empêchent de nombreuses personnes d'acheter leur propre maison ou appartement», a constaté le portail immobilier. (ats/nxp)