Les objets connectés digitalisent le quotidien de minou et toutou

Non, les objets connectés ne sont pas l’apanage des humains. Face à l’amour et à la dévotion que nous portons parfois à nos amis à quatre pattes, de plus en plus de fabricants proposent de nous aider à alléger nos tâches quotidiennes relatives aux animaux domestiques. On peut désormais rester en contact avec son chien ou son chat même à distance, à travers caméras et micros, mais aussi surveiller leurs déplacements, leur santé, leur alimentation, vérifier s’ils font assez de sport… Et la moisson d’objets aujourd’hui disponibles démontre bien l’incroyable dynamisme du secteur. Surtout si l’on considère les quelque 300 millions de clients potentiels – estimés par le cabinet de recherches Strategy Analytics – disséminés dans les foyers du monde. Voici un petit panel des engins les plus performants du moment.

La Rolls des chatières

Disponible en deux tailles (20 x 50 cm et 30 x 50 cm), PetWalk permet aussi bien à un chat qu’à un chien d’être désormais totalement autonome pour entrer et sortir de la maison. L’animal est identifié grâce à un médaillon porté au cou et équipé d’une puce mais l’ouverture de la trappe peut aussi se faire manuellement, depuis l’application dédiée, ou par commande vocale avec Alexa, voire par reconnaissance faciale à l’aide d’une caméra optionnelle. En cas de doute, celle-ci vous mettra même en liaison vidéo avec votre animal, sur votre smartphone, pour vous laisser lui autoriser – ou non – l’accès. À côté de ça, les fonctionnalités sont nombreuses. On peut par exemple définir des plages horaires pour laisser entrer ou sortir les animaux; autoriser seulement les entrées; ouvrir la porte à distance pour permettre par exemple au livreur d’y glisser un colis; relier la porte à un système d’alarme… Avec leur look de porte de coffre-fort, équipées de charnières et de verrous de sécurité métalliques, mais aussi d’une solide isolation thermique, ces chatières semblent d’ailleurs à l’épreuve de tout, et se montent aussi bien sur une baie vitrée qu’un mur épais.

Disponible sur www.petwalk.at De 2000 à 3500 francs env. (selon les modèles et options)

Le silence est d’or, même pour Médor

L’objet n’est encore qu’un prototype (il ne porte d’ailleurs pas de nom) mais Ford – le constructeur automobile! – s’est mis en tête de ménager les oreilles de nos chiens. On le sait, ceux-ci possèdent une ouïe ultraperformante et sont donc très sensibles de ce côté-là. Utilisant une technologie maison, dont sont déjà équipés les VUS Edge pour réduire le bruit du moteur, les ingénieurs ont ainsi conçu une niche antibruit, refuge idéal pour notre compagnon à quatre pattes lorsque retentit le tonnerre ou en période de feux d’artifice. Comment ça marche? Le petit refuge est équipé de microphones chargés de capter les bruits extérieurs, en fonction de quoi un système audio envoie des fréquences opposées à l’intérieur, «réduisant ainsi considérablement les nuisances sonores», selon le constructeur. Le tout étant complété par une porte automatique en verre transparent, une ventilation insonorisée, des pieds antivibrations chargés de surélever la niche par rapport au sol et un revêtement en liège à haute densité pour un maximum d’isolation phonique. Mais rien ne dit que Ford se décidera à commercialiser un jour l’appareil.

Non commercialisé pour l’instant.

Fini la corvée de crottes!

Fatigués de nettoyer la caisse du chat? Litter Robot 3 transforme cette corvée en une tâche basique: jeter à la poubelle un sac plastique rempli de crottes préalablement triées. Attention, avec ses allures de vaisseau spatial, cette litière autonettoyante est imposante – 74,9 cm de haut, 61,6 de large et 68,6 de profond – et il vous faudra une pièce spacieuse pour l’y installer. L’objet se met en veille aussitôt que le chat entre pour faire ses besoins et attend 7 minutes après que celui-ci en est sorti pour enclencher son nettoyage. Avec un système ingénieux de roulement et de tatami, l’appareil est alors capable de collecter les masses dures dans un bac, sous la caisse elle-même, avant de remettre en ordre le sable propre. Et s’il prend au matou l’envie de sauter dans sa litière en plein cycle, celle-ci s’arrête aussitôt en nous envoyant une notification. Litter Robot peut même communiquer avec d’autres objets connectés, comme un aspirateur à qui on pourra demande de passer un coup au pied de l’appareil à chaque fois que le chat en sort, histoire de ramasser les inévitables petits grains de sable.

Disponible sur www.litter-robot.com. Env. 500 francs

Pour les matous en surpoids

Avec son prix XXL, The Little Cat est réservé à ceux qui aiment «vraiment» leur chat. Vous habitez en appartement et votre matou n’a pas l’occasion de sortir pour se dégourdir les pattes? Qu’à cela ne tienne, les Coréens de Pet Ding ont imaginé un véritable tapis de course pour minou se présentant sous la forme d’une grande roue (1,1 m de diamètre). Pour motiver l’animal à fouler le tapis, l’appareil est doté de LED à l’intérieur. Des lumières à piloter grâce à son smartphone, que le chat s’amusera à chasser. Depuis son téléphone, on pourra aussi varier la vitesse du tapis ou le laisser en pilotage automatique. Pendant que l’animal s’entraîne, The Little Cat en profite pour calculer le nombre de mètres parcourus, le poids, l’indice de masse corporelle et les calories perdues du minou… On pourra même y enregistrer des messages vocaux pour l’encourager. Présenté au CES de Las Vegas en janvier dernier, l’appareil sera disponible d’ici à la fin de l’année.

À commander sur www.petding.com. Env. 1800 francs.

Il faut montrer patte blanche pour manger

Les propriétaires de chats ayant accès à un jardin sont souvent confrontés au problème: si la gamelle est à l’extérieur, tous les animaux des alentours s’invitent allègrement pour en vider le contenu. Avec Mookkie, plus de souci! La start-up italienne Volta a conçu une gamelle capable d’identifier son propriétaire par reconnaissance faciale. Elle est même à l’épreuve des oiseaux, hermétique aux insectes et bébé n’y aura pas accès non plus. Comme pour un smartphone, il suffit donc d’enregistrer le visage de l’intéressé pour que celui-ci puisse se régaler de ses croquettes. La caméra captant également l’intérieur de la gamelle, le propriétaire du chat saura quand celle-ci doit être réapprovisionnée. De nuit, elle émet également une douce lumière, permettant à l’animal et aux humains de la repérer. Présenté au dernier CES de Las Vegas, où il a remporté l’Innovation Award, Mookie aurait dû être disponible ce mois-ci. Sa sortie a été reportée à janvier 2020.

Disponible sur www.mookkie.com. Env. 189 francs