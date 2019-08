Les flottes de e-trottinettes sont moins vertes que prévu

Attaquées de toutes parts dans des métropoles européennes où elles prennent trop librement leurs aises, au mépris des piétons, les trottinettes électriques voient l’une de leurs raisons d’être battue en brèche par étude de la North Carolina State University: leur rôle dans la lutte contre le réchauffement climatique. Un bénéfice environnemental remis en cause par trois chercheurs, en tout cas en ce qui concerne celui des flottes louées en libre-service et sans borne fixe, que plusieurs gros opérateurs privés tentent d’implanter en Suisse.

«Leurs promesses environnementales doivent être considérées avec scepticisme»

Les auteurs de l’enquête ont pris en compte la totalité du cycle de vie de ces deux-roues – de leur fabrication aux efforts pour redéployer chaque soir les patinettes éparpillées dans les centres urbains en passant par le remplacement de toutes celles abîmées prématurément. Ils concluent que les rejets de CO2 de cette «micromobilité» sont plus élevés que ceux du bus ou du vélo électrique.

Perdant dans 65% des cas

«Les promesses environnementales liées à leur usage doivent être considérées avec scepticisme», préviennent les ingénieurs d’une institution qui avait déjà fait parler d’elle au milieu de la décennie, lors de la mise au jour du scandale du «dieselgate». Comparée aux gaz à effet de serre rejetés par les moyens de transport que leurs utilisateurs disent avoir ainsi remplacés, la trottinette partagée serait, selon eux, moins bénéfique pour l’environnement dans 65% des cas. «Si elle peut être une solution pour décongestionner le trafic urbain […] elle ne réduit pas l’impact de l’ensemble du système de transport sur l’environnement», insiste leur article paru dans les «Environmental Research Letters».

Ce verdict prend des airs de camouflet pour VOI, leader du secteur en Europe. Sur son site, la compagnie suédoise insiste sur le caractère essentiel du 1,6 million de tonnes de CO2 que ses services de location ont permis d’éviter de rejeter. Un chiffre non négligeable: en comparaison, Tesla indique que ses voitures électriques ont permis d’éviter l’émission de 3,2 millions de tonnes de CO2 en Suisse.

«Cette étude n’est pas représentative de ce nouveau phénomène»

Cette estimation de VOI est obtenue en partant de l’hypothèse que chaque trajet en «trott’» aurait évité un déplacement en voiture. Or selon des sondages mentionnés dans l’étude américaine, ce serait le cas seulement du tiers des trajets, la trottinette remplaçant surtout le vélo ou le bus, mais aussi… la marche.

«Cette étude n’est pas représentative du nouveau phénomène du partage d’e-trottinettes», réplique Claus Unterkircher, responsable de VOI pour les marchés germanophones, contacté la semaine passée. Ce dernier souligne que ces conclusions sont tirées d’un échantillon de 61 utilisateurs en équilibre sur une unique marque de «trott’», alors que VOI et ses concurrentes américaines Lime et Bird ont orchestré plus de 26 millions de trajets en une seule année d’activité.

«Notre but n’est pas de remplacer les transports publics mais de les compléter, raison de notre coopération en Scandinavie avec les SJ, DSB ou NSB (ndlr: homologues des CFF)», rétorque le patron de VOI en Suisse. Ce dernier oppose un sondage maison réalisé auprès de 1400 utilisateurs, indiquant que ces derniers auraient réduit de 40% leurs trajets de moins de 5 km en voiture, «ce qui est précisément l’objet de tout notre business».

À la pêche aux «trott’»

L’étude de la North Carolina State University n’en met pas moins le doigt sur les failles environnementales du système, notamment les innombrables trajets – en bonnes vieilles camionnettes – nécessaires pour le regroupement des patinettes abandonnées par leurs utilisateurs. Se limiter simplement à partir à la pêche des seules «trott’» dont la batterie est à plat permettrait de réduire de 20% les émissions de CO2 du système, proposent les chercheurs. Problème, cela suppose de laisser les autres dans la rue la nuit… à la merci de dégradations limitant leur durée de vie à quelques mois.