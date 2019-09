Les e-trottinettes doivent avoir deux freins en Suisse

Le ton est un peu échaudé, mais volontaire: «Nous sommes en train de préparer notre relance», nous a déclaré Estuardo Escobar. Le directeur général du fabricant Lime n’a pas abandonné l’idée de mettre un pied en Suisse. En janvier, les villes de Zurich et Bâle interdisaient en effet les trottinettes électriques en libre-service de cette start-up, qui compte Uber et Google Ventures parmi ses investisseurs. Ses engins avaient la fameuse manie de se bloquer en pleine course…

La marque se devra d’être irréprochable lors de son retour, car les collectivités publiques serrent de plus en plus la vis. À Zurich toujours, les autorités ont donné il y a une semaine un ultimatum aux sociétés de leasing qui proposent les trottinettes en libre-service: soit elles passent une expertise pour démontrer qu’elles sont en conformité avec le Code de la route suisse, soit elles mettent la clef sous la porte. En ligne de mire, l’obligation de doter les engins de deux freins indépendants, l’un à l’avant, l’autre à l’arrière.

Expertises

Ces expertises imposées pourraient bien devenir la règle, et les exigences se multiplier. L’Office fédéral des routes étudie par exemple l’obligation du port du casque pour les véhicules électriques lents, ce qui englobe les trottinettes. Certaines municipalités ont opté pour l’interdiction pure et simple, comme Milan, Bordeaux, Toulouse, New York, San Francisco ou Chicago. Paris se tâte, mais Genève a tranché en mai dernier: plus de trottinettes en libre-service. L’abandon des engins partout dans les rues créait un véritable chaos, sans compter une insertion dans le trafic peu claire ou mal réglementée (voir ci-contre).

25 000 e-trottinettes importées en 2018

Et le succès des e-trottinettes ne va pas arranger les choses. Selon l’Administration fédérale des douanes, les trottinettes et gyropodes électriques représentaient l’année passée 16% de tous les véhicules électriques importés ( 25 799 unités), principalement en provenance de Chine (92%), puis de l’Allemagne et des Pays-Bas.

«Auto-école» pour trottinettes

L’opérateur VOI, société spécialisée dans le partage d’e-trottinettes, active dans 34 villes de dix pays européens, dont Winterthour, juge ces interdictions regrettables. «Les villes doivent changer de mentalité, et ne plus privilégier les voitures à combustion, qui ne transportent qu’une seule personne et sont le plus souvent à l’arrêt, mais les engins électriques, seule solution pour les rendre moins polluées, et plus sûres», souligne le CEO Claus Unterkircher.

Pour faciliter leur introduction dans le trafic, VOI va d’ailleurs bientôt lancer une école virtuelle pour trottinettes électriques. Tout est bon pour montrer patte blanche: «Nous encourageons nos clients à rouler sur les pistes cyclables, porter un casque et ranger leur trottinette de façon responsable.» Claus Unterkircher voit dans les résistances des villes une réaction passagère à un phénomène nouveau: «Nous sommes persuadés que celles qui les ont interdites ou contestées changeront d’avis à l’avenir, une fois que toute cette agitation autour des e-trottinettes aura cessé.»

«Le libre-service est inadapté»

À l’opposé, le fabricant suisse Micro estime que si la trottinette électrique a toute sa place, le modèle du libre-service est inadapté: «Il n’est pas viable tant que le loueur ne met pas à disposition des stations de dépôt claires, analyse le directeur opérationnel Oliver Ouboter. Du reste, la mobilité partagée est surtout pertinente pour les touristes et pour un usage occasionnel, mais en aucun cas pour les usagers quotidiens, qui ont tout avantage à acheter leur propre trottinette.»

À condition d’y mettre le prix. Celles de Micro coûtent entre 700 fr. et 990 fr., soit bien au-dessus du prix moyen de 244 fr. «En dessous de nos prix, il n’est pas réaliste de fabriquer un engin qui puisse durer, se défend Oliver Ouboter. Les gens croient faire une bonne affaire en déboursant même 499 fr., mais au bout du compte cela leur reviendra plus cher à cause des multiples réparations.»