Les bons tuyaux pour acheter de l'or

Le métal jaune se refait une santé. Il s’échange à près de 1400 francs l’once (un peu plus de 28 grammes), contre moins de 1200 l'été dernier. Il est vrai que les banques centrales en accumulent à un rythme effréné, le plus élevé de ces cinquante dernières années. Vous estimez que l'or va retrouver sa fonction de valeur refuge avec l’instabilité géopolitique grandissante au Moyen-Orient? Vous songez à en acheter pour 5000 ou 50 000 francs? Quelques conseils pour ne pas se tromper.

Achat d'or papier

J’achète de l’or comme j’achète une devise, métal connu sous la référence XAU auprès des spécialistes. Je passe alors un ordre d’achat à terme auprès de ma banque, qui m’ouvre une position haussière dans les marchés. Je peux très simplement la déboucler en passant un ordre de vente pour encaisser un éventuel profit (ou une perte si le cours baisse). Il s’agit là d’un pari spéculatif. L’avantage de cet achat est qu’il n’y a aucun frais de stockage, car il n’y a aucune livraison physique d’or lors de la conclusion du contrat. En revanche, je prends aussi un risque de contrepartie si la banque avec laquelle je réalise ma transaction se retrouve en difficulté.

Achat d'un fonds indiciel

J’accumule des parts d’un fonds indiciel, appelé aussi ETF, investi en métal jaune. Au travers de ces produits, c’est un peu comme si le métal m’appartenait, puisque le gérant bancaire accumule vraiment de l’or. Il existe donc une garantie physique dans ce cas. À la hausse comme à la baisse, la valeur de ces véhicules suit en principe celle du métal précieux. Cela étant, je peux perdre mon investissement si la banque qui gère le fonds se retrouve en difficulté. Choisir dès lors le produit d’un établissement solide. À cet égard, le fonds «ZKB Gold ETF AA» de la Banque Cantonale de Zurich offre un bon niveau sécurité.

Achat de lingots

Petits ou grands, les barres et lingots constituent l’ultime recours si vous pensez que le monde va au-devant de difficultés extrêmes. Vous avez toujours en tête la crise financière de 2008 qui a failli mener les banques au bord de la catastrophe? Vous pensez que les États n’auront plus les moyens de venir au secours de la planète finance en cas de nouvelle crise? Il ne vous reste plus qu’à entreposer vos (petits ou grands) lingots dans un coffre-fort individuel, ouvert auprès d’une banque. Refuser l’entreposage groupé que proposent certains établissements bancaires. Les effets d’une crise majeure sont parfois difficiles à cerner. Mieux vaut donc être prudent à l’extrême.

Acquisition de pièces d'or

Cet achat physique de métal jaune diffère de l’acquisition d’un simple lingot. Le prix d’une pièce en or dépend de sa rareté et de son état. Il peut y avoir un écart significatif entre sa valeur et le prix de l’or au kilo. Un Vreneli récent se négocie aux alentours de 280 francs, soit à peu près à la valeur de son poids en métal jaune. Mais un Vreneli ancien de la fin du XIXe siècle peut s’échanger à plus de 17 000 francs. Est-ce une fleur de coin, cette pièce n'a-t-elle jamais circulé? Il est difficile pour le profane de maîtriser les codes de ce marché. Dans le cas des pièces rares, chères à l’achat, l’investisseur prend un risque substantiel si la demande venait à baisser. Lingots ou pièces? Mieux vaut donc bien réfléchir avant de se lancer. (TDG)