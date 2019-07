Le prix du brut à la merci des tensions USA-Iran

Les tensions persistantes entre Washington et Téhéran pourraient faire monter les prix du pétrole à l'approche de la période estivale et son flot de vacanciers en transhumance. La récente baisse des tarifs du brut risque de n'être que temporaire, avertissent les spécialistes.

Prix sous pression

«Les tensions entre les Etats-Unis et l'Iran représentent actuellement l'élément clé pour les prix du pétrole», estime Carlo Alberto De Casa. Selon l'analyste d'Activtrades, «une escalade de la confrontation entre les deux pays pourrait propulser les prix du pétrole vers le haut et entraîner une volatilité accrue du baril».

La croissance mondiale, les politiques monétaires et la décision de l'OPEP sur la production pétrolière représentent autant d'éléments qui pourraient également influer à moyen terme sur les tarifs de l'or noir, a précisé M. De Casa à AWP.

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), réunie à Vienne, a décidé lundi de prolonger de neuf mois les plafonds de production en vigueur pour soutenir les cours. Cette décision intervient alors que les prix restent sous pression en raison de l'abondance de l'offre et d'une consommation mondiale plus faible, pénalisée par la morosité conjoncturelle.

Malgré cette tentative de faire remonter les tarifs, les prix du pétrole ont en partie reculé, les investisseurs s'inquiétant actuellement du ralentissement de l'économie mondiale.

Mercredi vers 11h30, le prix du Brent évoluait en baisse de 3,8% à 62,62 dollars le baril, tandis que le WTI américain progressait de 0,6% à 56,65 dollars. Depuis le début de l'année, les prix de l'or noir se sont cependant envolés, de 14,5% pour le Brent et de 20,9% pour le WTI.

Si les relations houleuses entre l'Iran et les Etats-Unis sont dans l'immédiat passées en arrière-plan, une nouvelle flambée des tensions n'est pas à exclure.

Téhéran a en effet franchi lundi la limite imposée à ses réserves d'uranium faiblement enrichi par l'accord de 2015 sur son programme nucléaire. «L'Iran joue avec le feu», a immédiatement réagi le président américain Donald Trump.

Cette annonce intervient sur fond de tensions vives entre les deux pays, avec des attaques contre des pétroliers et la destruction mi-juin d'un drone américain par l'Iran dans le détroit d'Ormuz. Dans un tweet, le locataire de la Maison Blanche avait averti que «toute action de l'Iran visant n'importe quel (intérêt) américain déclenchera une réponse d'une force puissante et écrasante».

Ces récents événements «laissent penser que le gouvernement américain devient de plus en plus nerveux concernant la région», estiment les analystes de Mirabaud Securities dans une note.

Selon ces derniers, «le détroit d'Ormuz et son débouché sont cruciaux pour l'évolution du prix du baril de pétrole et du gaz, au même titre que l'offre et la demande». La situation dans ce lieu hautement stratégique est «à surveiller de très près», ajoute le courtier genevois.

Opérations de couverture

Les tensions géopolitiques et leur potentiel impact sur les prix du pétrole arrivent au moment où une grande partie de l'Europe s'apprête à partir en vacances. Les prix des produits pétroliers, comme l'essence et le gasoil, pourraient en cas de crise s'envoler. «Il y a un juste milieu autour de 60 dollars» pour les prix du pétrole, estime Stéphane Garelli. «Ce niveau est politiquement acceptable, les producteurs de pétrole aux Etats-Unis sont profitables et l'économie fonctionne. Si le prix dépasse les 70 dollars, les gens vont commencer à souffrir, notamment au niveau des prix à la pompe», a averti le professeur d'économie à l'institut IMD de Lausanne.

L'impact pour les consommateurs est en effet le plus direct au niveau des prix pratiqués par les stations de carburant. Les grands groupes se sont quant à eux prémunis d'éventuelles fluctuations par des opérations de couverture.

Chez Hotelplan, les compagnies aériennes définissent les prix et les transmettent au voyagiste qui les transfère à son tour aux clients. «Les prix sont ajustés au jour le jour pour tenir compte des variations des prix du pétrole et des taux de change», indique une porte-parole.

La compagnie aérienne Swiss se couvre pour sa part contre des fluctuations de l'or noir par sa maison-mère Lufthansa. Le groupe allemand effectue des opérations de couverture sur un horizon de 24 mois pour limiter les variations des tarifs du kérosène. Les prix pratiqués par Swiss «sont essentiellement définis par l'offre et la demande», indique une porte-parole, précisant toutefois que la compagnie «surveille constamment» son environnement et effectue «au besoin» des ajustements.

Dans le secteur industriel suisse, comme par exemple pour Givaudan et Clariant, les prix du pétrole n'ont qu'un impact très réduit, les produits employés étant trop éloignés des hydrocarbures de base. (ats/nxp)