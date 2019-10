Le Parlement européen se mobilise pour sauver les abeilles

Mercredi, le Parlement européen a adopté à une très large majorité une résolution demandant à revoir les critères et les procédures d’évaluation des produits mis en cause dans la mortalité des abeilles. Ce vote fait suite à une décision publiée en juillet par la Commission européenne, où celle-ci s’était une fois de plus refusée à suivre les recommandations de l’Agence européenne de sécurité des aliments (EFSA), qui demande depuis 2013 de tenir compte de la toxicité à long terme et pas seulement à court terme.

Un virage important

Le très large soutien obtenu (570 voix pour, 67 contre, 100 abstentions) montre que la fronde dépasse désormais largement les rangs des écologistes, traditionnels pourfendeurs du lobbying de l’industrie chimique.

Le virage a été entrepris par la Commission de l’environnement du Parlement, présidée par le Français Pascal Canfin, ancien député écologiste, élu cette année sur une liste Renew Europe (libéraux), laquelle avait voté lundi soir l’inscription du point à l’ordre du jour de la plénière. Les démocrates-chrétiens, qui n’avaient pas reçu d’instruction de vote du parti, ont majoritairement soutenu l’initiative. La balle est maintenant dans le camp de la Commission.

Au printemps, la médiatrice européenne Emily O’Reilly avait déjà dénoncé l’opacité des procédures d’évaluation et d’autorisation des produits et demandé des explications à ce sujet, qui n’ont pas encore été fournies. Récemment, le comité technique chargé de l’autorisation des produits, où siègent les États membres sous l’autorité de la Commission, a adopté une approche plus stricte. Il a banni au total, depuis la fin de 2018, quatre molécules utilisées dans des néonicotinoïdes du groupe sino-suisse Syngenta et de l’allemand BayerCrop, mais sur la base d’une application partielle et «à titre exceptionnel» des règles de l’EFSA.

Ces mesures d’exception sont jugées irréalistes par l’European Crop Protection Association (ECPA), dont sont membres ces deux géants de la chimie. Les industriels estiment que les «exigences pour les tests en champ sont irréalistes». Et donc inapplicables en l’état.