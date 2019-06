Le miracle des ventes de Tesla suisses fait pschitt

Alors que BMW et Jaguar Land Rover veulent maintenant fabriquer ensemble leurs voitures électriques haut de gamme – en clair des anti-Tesla –, le ressac des ventes du constructeur californien en Suisse relativise celles, miraculeuses, du mois de mars. L’arrivée tardive des Model 3 de son usine californienne – parfois plus de deux ans après leur précommande – avait alors fait exploser les compteurs. Au point de transformer un véhicule jusque-là uniquement visible sur internet en voiture la plus vendue de Suisse, devant l’omniprésente Skoda Octavia.

La situation se normalise. En mai, un peu moins de 200 Tesla, tous modèles confondus, ont été immatriculées, soit une fraction de celles livrées les mois précédents. «Nous restons tributaires de la logistique, qui cause de grandes fluctuations dans les livraisons», avance-t-on chez Tesla Suisse. Il se passe pourtant bien quelque chose entre les Suisses et les voitures silencieuses d’Elon Musk. Plus de 2300 de celles-ci ont trouvé preneur cette année, soit autant que de Nissan. Et cela sans généreux coup de pouce étatique à l’achat, contrairement à ce qui s’est fait en Norvège, autre terre promise à l’export pour Tesla.

Nouvelle dose d’argent frais

Cette mise sur orbite commerciale dans les Alpes ne suffira sans doute pas à alléger l’ambiance outre-Atlantique. Les nouvelles pertes de 668 millions de dollars accusées entre janvier et mars – le constructeur, qui livre environ 20 000 véhicules par mois, s’est résolu à raboter ses tarifs – inquiètent bien au-delà du cercle des «spécu-bloggeurs» inondant le Net de commentaires apocalyptiques. Un exemple? Si Tesla a touché un pactole de 420 millions de dollars aux États-Unis l’an dernier simplement en revendant ses droits à polluer – ou, plutôt, à réchauffer – aux dinosaures de l’industrie automobile comme GM et Fiat Chrysler, cela ne l’a pas empêché de devoir récemment frapper à la porte de Wall Street pour obtenir une dose additionnelle de 2,7 milliards d’argent frais.

«Structurellement déficitaire»

Depuis lundi, Bernstein, maison de courtage en vue, parle d’un constructeur «structurellement déficitaire». Et pointe ses coûts fixes trop élevés ou un marché plus réduit qu’escompté sur lequel Mercedes, Audi et BMW font irruption. Résultat: le visionnaire Elon Musk, qui gère son entreprise de 40 000 salariés en mode urgence depuis des mois, doit composer avec l’écroulement de la valeur des actions Tesla, laquelle est au plus bas depuis deux ans et demi. Cette contrainte réduit évidemment ses marges de manœuvre. Le miracle ne semble donc pas encore pour demain.

(TDG)