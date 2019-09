Le cigarettier BAT veut supprimer 2300 emplois

Tabac Japan Tobacco a confirmé que près de 270 réductions de postes étaient prévues au siège du groupe à Genève, qui compte actuellement quelque 1100 salariés. Plus...

Santé Pour contrer l'attrait de la cigarette électronique chez les jeunes, les Etats-Unis s'apprêtent à lancer une offensive réglementaire dans les prochains mois. Plus...

Cigarettes Deux des plus grands cigarettiers mondiaux, les américains Philip Morris International et Altria, sont en pourparlers pour refusionner. Plus...