Le bénéfice cumulé des banques a bondi en 2018

Banques Avec ses disparités salariales en forte hausse, l'inégalité dans la branche est supérieure à la moyenne suisse dans le secteur privé. Plus...

Suisse Barclays, Citigroup, JP Morgan, MFUG Bank et RBS s'étaient entendues sur le marché des changes. Elles ont écopé de pénalités pour un total de 90 millions de francs. Plus...