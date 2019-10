La crise à Hong Kong plombe Qantas

La compagnie aérienne australienne Qantas a annoncé jeudi une hausse de ses revenus de 1,8% au premier trimestre de son exercice décalé 2019/2020, tout en avertissant d'une perte de bénéfice du fait de la crise à Hong Kong et de la guerre commerciale sino-américaine.

Une augmentation de revenus de 4,4% à l'international a compensé la faiblesse du marché intérieur, la compagnie affichant un bénéfice record de 4,6 milliards de dollars australiens (3,1 milliards de francs) pour le trimestre se terminant en septembre, comparé à 4,49 milliards de dollars australiens un an plus plus tôt.

Mais la compagnie a averti qu'un ralentissement de trafic sur Hong Kong impacterait ses profits du premier semestre. «Les manifestations à Hong Kong impacteront négativement de 25 millions de dollars australiens le bénéfice du groupe au premier semestre,» a indiqué Qantas dans un communiqué.

Des avions plus petits vers Hong Kong

En août, la compagnie avait fait part d'une baisse de 10% de réservations sur ses vols vers Hong Kong en raison de l'agitation politique dans l'ex-colonie britannique rendue à la Chine en 1997. Pour cette raison, Qantas a mis en service des avions plus petits sur ses rotations vers Hong Kong.

Par ailleurs, Qantas a indiqué s'attendre à des hausses du prix de carburant de 29 millions de dollars au premier semestre, comparé à la même période de l'an dernier. La compagnie australienne a également fait valoir que la guerre commerciale que se livrent la Chine et les Etats-Unis devrait impacter ses opérations de fret.

«La détérioration des conditions du commerce international a impacté les demandes de fret, avec un impact négatif sur les bénéfices de 25 à 30 millions de dollars escompté sur l'année,» selon la compagnie. Le titre Qantas a clôturé en baisse de 3,7% à 6,28 dollars. (ats/nxp)