La bourse de Wall Street chute à l'ouverture

Wall Street chutait à l'ouverture vendredi, de nouveau plongée dans l'incertitude sur le plan commercial après l'annonce par le président américain Donald Trump de droits de douane punitifs de 5% contre les biens mexicains importés: le Dow Jones lâchait 0,62% et le Nasdaq 1,28%.

La Bourse de New York avait terminé en légère hausse jeudi à l'issue d'une séance indécise, rebondissant modestement sur fond d'inquiétudes sur la croissance économique dues aux tensions commerciales entre Pékin et Washington, et de forte baisse des taux d'intérêt: le Dow Jones avait gagné 0,17% et le Nasdaq 0,27%. (afp/nxp)