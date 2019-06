La BNS donne un satisfecit à UBS et Credit Suisse

UBS et Credit Suisse s'approchent de plus en plus du seuil de fonds propres requis pour les banques présentant un risque systémique («too big to fail 2»). Les deux géants zurichois ont légèrement amélioré leurs capitalisation en 2018, indique jeudi la Banque nationale suisse (BNS) dans son rapport de stabilité financière.

La résilience des deux grandes banques suisses est plus ou moins inchangé par rapport à l'année dernière, précise l'institut d'émission. Les efforts fournis depuis la crise financière ont permis aux deux établissements de réaliser des progrès significatifs, bien que le gendarme financier Finma en exige davantage.

En cas de crise, UBS et Credit Suisse pourraient maintenir les activités les plus importantes sans aucune interruption, affirme la BNS.

Risque dans l'immobilier de rendement

La BNS estime également que la situation devient de plus en plus préoccupante pour l'immobilier de rendement en Suisse. L'institut d'émission préconise des mesures supplémentaires pour juguler le risque dans cette catégorie d'investissement, dont les prix ont flambé ces dernières années suite notamment à une forte demande des caisses de pension.

La BNS soutient la proposition du Conseil fédéral visant à augmenter la pondération du risque pour les prêts à taux d'intérêt élevé dans l'immobilier de rendement. La banque nationale accueille d'ailleurs favorablement les mesures d'autorégulation prises récemment par le secteur bancaire.

Ces améliorations devraient être entérinées cette année et entrer en vigueur en 2020, souligne la banque centrale helvétique.

En raison de la faiblesse des taux, les investisseurs institutionnels - dont les caisses de pension - ont placé massivement leurs fonds dans l'immobilier de rendement, qui s'avère plus intéressant et relativement moins risqué que d'autres classes d'actifs. Cela a contribué à une flambée des prix.

Le gendarme financier Finma et la BNS pointent du doigt un risque de «surchauffe» du marché de l'immobilier de rendement depuis quelques temps déjà. La Banque nationale suisse a constaté néanmoins une légère détente des prix l'année dernière. Les taux de vacance et les risques ont néanmoins continué à augmenter. (ats/nxp)