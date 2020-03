Les jeux de société vivent un tout nouvel âge d’or

En l’an 1247, les êtres humains n’ont plus d’autre choix que celui de fuir une Terre surpeuplée et de partir s’installer sur Mars. Dans une partie de Terraforming Mars, l’objectif est simple: transformer l’hostile planète rouge en nouvelle terre d’accueil pour l’espèce humaine. Depuis deux ans, les ventes de ce jeu de gestion cartonnent.

Son succès est à l’image d’une industrie qui ne peut plus se résumer aux grands classiques tels le Monopoly, le Mille Bornes et autre Uno. «Si ces jeux-là résistent bien grâce à des versions dérivées – régionales pour le Monopoly, par exemple –, ils s’essoufflent face à une nouvelle offre de plus en plus féroce», confirme Laurence Wuethrich. Celle qui est chargée des univers éditoriaux pour la Fnac Suisse parle même d’une révolution: «Les éditeurs sont de plus en plus imaginatifs, sortent des sentiers battus en proposant des jeux pour tous les genres et tous les âges.»

Parmi le millier de nouveautés qui sortent chaque année, il y en a en effet pour tous les goûts. «Cela va du jeu divertissant et court pour débutants à la partie épique impliquant des batailles intercivilisations de plusieurs jours», raconte Ludo Penning de Vries, spécialiste des jeux chez Digitec Galaxus. Fin février, le géant suisse du commerce en ligne indiquait qu’au cours des cinq dernières années son assortiment est passé de 300 à plus de 4500 [Insécable (espace définie)] références. Quant aux ventes en Suisse, elles y ont été multipliées par huit durant la même période.

À la Fnac, où le secteur jeux et jouets s’est envolé de 80%, deux premiers magasins (Genève [Trait d'union conditionnel] -Balexert et Fribourg) ouvraient, fin 2019, des coins dédiés aux jeux de société. Sur 50 [Insécable (espace définie)] m2, ils y proposent quelque 800 [Insécable (espace définie)] références. «Et le reste de nos magasins devraient rapidement suivre le concept dans le courant de cette année», assure Laurence Wuethrich. À noter que cette popularité dépasse de loin les frontières suisses, puisque l’industrie mondiale devrait passer de 13 à plus de 21 [Insécable (espace définie)] milliards de dollars de revenus (+ [Espace fine] 60%) d’ici à 2025.

Millions sur Kickstarter

Un des phénomènes qui explique de telles perspectives économiques est, paradoxalement, à lier au monde numérique. Depuis plusieurs années, les plateformes de financement participatif en bouleversent les codes. Sur des sites de crowdfunding tels que l’américain Kickstarter ou le français Ulule, les projets de jeux se multiplient. «Leur popularité est telle que notre plateforme est aujour [Trait d'union conditionnel] d’hui devenue un hub pour ce hobby», estime David Gallagher, responsable de la communication chez Kickstarter. Un engouement qui débouche parfois sur des sommes spectaculaires.

Un des exemples les plus marquants remonte à 2015. Il concerne Exploding Kittens (Chatons explosifs), un petit jeu alors en quête de 10 [Espace fine] 000 dollars de dons pour pouvoir voir le jour. En une vingtaine de minutes, grâce à la contribution de quelque 200 [Espace fine] 000 amateurs, le jeu frôle les 9 [Insécable (espace définie)] millions de dollars de fonds récoltés.

Naturellement, tous les projets n’arrivent pas à atteindre une somme à six zéros. Le taux de campagne à succès n’en reste pas moins élevé, puisqu’en 2019 Kickstarter indiquait que 67% des projets ont levé l’argent nécessaire pour voir le jour.

Cette réussite a l’avantage de profiter tant aux grands éditeurs, qui peuvent y tester un nouveau concept de jeu, qu’aux structures plus petites. Dans «Les Échos», le patron d’une petite maison d’édition expliquait qu’après un échec par la voie classique ses deux campagnes sur Kickstarter lui ont permis de transformer une société qui vivotait en une entreprise générant «près du million de revenus».

Contrairement aux idées reçues, les fameux millennials ne passent pas leur temps seuls, scotchés à un écran. Toujours en quête de contacts sociaux, ils sont même, indique Galaxus, «le moteur de ce nouvel engouement en Suisse», puisqu’un quart des achats est à attribuer à des personnes âgées entre 20 et 29 ans.

Festivals et soirées

Autre nouveauté, si l’on considère le nombre croissant d’événements et d’associations apparus en une décennie, le jeu de plateau n’est plus réservé au contexte familial. À La Chaux-de-Fonds (NE), Ludesco a vécu une édition 2019 flamboyante avec 10 [Espace fine] 000 amateurs de jeux de plateau, soit le double, comparé à l’année précédente.

À Lausanne, l’association Ch’piil œuvre aussi à populariser le jeu de plateau depuis plus de dix ans. Celle qui avait démarré en 2009 par une soirée par mois en propose désormais deux chaque semaine, à l’exemple de celle du dimanche organisée dans les murs du magasin La Mise en Bière. Sans le contexte de crise actuel, qui a mis en parenthèses de telles soirées, sa présidente Laura Blanchard assure qu’il «est possible de trouver ce type d’événements chaque soir de la semaine».