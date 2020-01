«Il y aura jeudi deux derniers vols de Swiss vers Pékin et Shanghai»

En raison de l'épidémie de coronavirus, la compagnie aérienne Swiss a annoncé mercredi la suspension de tous ses vols vers et en provenance de la Chine continentale à partir de vendredi et jusqu'au 9 février.

La décision a été prise en concertation avec les deux autres compagnies du groupe, Lufthansa et Austrian Airlines. A la communication de Swiss, Stefan Vasic explique la situation.

Vous annulez tous les vols de Suisse vers la Chine?

Oui, vers la Chine continentale. Nous avons chaque semaine sept vols vers Shanghai et cinq vols vers Pékin. Mais à partir de vendredi, nos vols sont annulés jusqu’au 9 février. Swiss effectuera encore un vol aller-retour entre Zurich et les deux aéroports chinois afin que les passagers puissent poursuivre leur voyage et que les équipages puissent rentrer en Suisse.

Ce sont des vols depuis Zurich exclusivement? Y a-t-il des connexions depuis Genève?

Non, seulement depuis Zurich.

Combien de passagers sont affectés?

Je ne peux pas encore vous répondre, la décision a été prise il y a quelques minutes seulement. Nos services clients vont tenter de proposer à nos clients d’autres dates de vol.

Que se passera-t-il le 9 février?

Pour l’instant, Swiss annule les vols jusqu’au 9 février. Une décision sur la manière de reprendre les vols vers Pékin et Shanghai après cela sera prise dans les prochains jours. Nous continuerons à suivre l'évolution de la situation..

Qu’en est-il des vols vers Hong-Kong?

Les vols à destination de Hong Kong ne sont pas affectés par cette mesure