Les indépendants seront presque tous aidés

La bataille a été rude mais ils ont finalement été entendus. La plupart des indépendants vont pouvoir bénéficier du soutien économique de Berne dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. La décision a été annoncée jeudi par le Conseil fédéral. Jusqu’alors, seuls les indépendants directement touchés par les mesures du Conseil fédéral de lutte contre la pandémie pouvaient prétendre à une indemnisation. La situation était tendue. La révolte grondait parmi les graphistes, fleuristes, chauffeurs de taxi ou ostéopathes. Comme ces derniers ne s’étaient pas vu interdire de pratiquer leur profession, ils ne percevaient aucune aide fédérale.

Pour être indemnisés, les indépendants devront pouvoir justifier d’un revenu minimum de 10 000 francs, mais qui ne doit pas dépasser 90 000 francs. Le montant maximal de l’allocation sera, lui, de 196 francs par jour, ce qui représente 5880 francs par mois. Ces montants sont similaires à ceux que perçoivent déjà les indépendants directement touchés par les mesures sanitaires de la Confédération. Pour beaucoup, les conditions pour obtenir de l’aide étaient jugées comme trop restrictives: avoir des enfants de moins de 12 ans ne pouvant être gardés par un tiers; se trouver en quarantaine; avoir dû stopper son activité suite aux ordonnances du Conseil fédéral; être un artiste indépendant touché par l’annulation de manifestations.

Les mesures annoncées jeudi sont rétroactives. Les personnes concernées pourront obtenir ce coup de pouce à partir du 17 mars, si nécessaire. Et le soutien est valable pour deux mois.

Satisfaction

«Nous nous réjouissons que les mesures soit étendues à tous les indépendants touchés directement ou indirectement par le coronavirus, réagit Ivan Slatkine, président de la Fédération des entreprises romandes (FER). On peut simplement regretter l’effet de seuil qui fait que ceux disposant de moins de 10 000 ou de plus de 90 000 francs de revenus en soient exclus.» L’immense majorité des indépendants se trouve cependant dans cette fourchette. «Je peux comprendre que ces limites aient été fixées, car nous sommes dans un contexte d’aide d’urgence», dit pour sa part Christophe Reymond, directeur général du Centre patronal vaudois.

Les syndicats se réjouissent aussi de cette décision. «Nous saluons l’extension du filet de sécurité à celles et ceux qui sont indirectement très touchés par les effets de la crise, réagit l’Union syndicale suisse (USS). Cet élargissement du cercle des bénéficiaires d’allocations pour perte de gain constitue une aide rapide aux personnes concernées et les préserve des effets d’une chute brutale de leurs revenus.»

Le fait que cette aide soit rétroactive est «une bonne nouvelle» pour les taxis, se réjouit Mohammed Gharbi, vice-président de la coopérative de taxis (SCCIT) à Genève. Nous avons finalement obtenu ce que nous demandions depuis le début, à savoir être traité à égalité avec les autres indépendants.»

Passer le cap

Ce soutien devrait permettre à la plupart de réussir à passer le cap, d’éviter la faillite. C’est qu’il faut continuer de payer loyers, charges et assurances alors que les revenus ont fondu. «Si cette extension des allocations à tous les indépendants se confirme, cela serait tout à fait satisfaisant», indique le dessinateur Pierre Wazem. Un comité regroupant des professions indépendantes s’était créé autour de l’auteur de bandes dessinées pour faire entendre leurs voix.

Ce dernier avait récemment menacé de manifester «en rangs serrés» si le Conseil fédéral ne prenait pas en compte leurs doléances. Une action qui était délicate à exécuter en termes de santé publique, à l’heure où la Suisse est semi-confinée, les réunions de plus de cinq personnes interdites et le respect d’une distance de deux mètres au minimum exigé entre les personnes. Une porte de sortie a été trouvée, la question ne se pose plus.